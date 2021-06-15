Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti Boğaz'da

2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2009'da kızları Su'yu kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Altuğ, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

46 yaşındaki oyuncu, eşi Yağmur Atacan ile birlikte deniz kıyısında, Boğaz'a karşı çekildikleri fotoğrafları paylaştı.

Pınar Altuğ, gönderisine "Çok..." mesajını yazıp, yanında kalp emojisi ifadesi koydu.



Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Altuğ'un karelerine; Aslıhan Gürbüz, Yonca Evcimik, Selen Görgüzel Alkan, Burcu Kara ve Asuman Dabak gibi ünlü isimler yorum yaptı.



