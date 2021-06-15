MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti Boğaz'da

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti Boğaz'da

15.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti aşka geldi. Altuğ, eşi ile birlikte Boğaz'a karşı çekildiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti Boğaz'da

2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2009'da kızları Su'yu kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Altuğ, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

3104786_b03b867573b9a0b9bc549405906c760a_640x640

46 yaşındaki oyuncu, eşi Yağmur Atacan ile birlikte deniz kıyısında, Boğaz'a karşı çekildikleri fotoğrafları paylaştı.

Pınar Altuğ, gönderisine "Çok..." mesajını yazıp, yanında kalp emojisi ifadesi koydu.
3104786_e025c49a350dcb318e625d619e95b908_640x640

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Altuğ'un karelerine; Aslıhan Gürbüz, Yonca Evcimik, Selen Görgüzel Alkan, Burcu Kara ve Asuman Dabak gibi ünlü isimler yorum yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İdris Nebi Taşkan kimdir?İdris Nebi Taşkan kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Öyle bir huyu var ki... 30 yıldır bunu yapıyor

Öyle bir huyu var ki... 30 yıldır bunu yapıyor

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.