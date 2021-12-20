Pınar Altuğ yurt dışına çıkamayınca çareyi karavan almakta buldu! "Dövizdeki yükselişten dolayı..."

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, özellikle takipçileri ile girdiği polemiklerle adından sıkça söz ettiriyor. Ailesi ile paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlarla çileden çıkan Pınar Altuğ her fırsatta bu duruma isyan ediyor.

Önceki gün bir AVM açılışında görüntülenen Pınar Altuğ ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pınar Altuğ, sosyal medyadan aldığı yorumlarla ilgili "Birlikteliğimizde 15 yılı geride bıraktım hâlâ gereksiz yorumlar alıyorum. Boyum kadar kızım var neredeyse ama böyle gereksiz yorumlara sessiz kalamıyorum" şeklinde konuştu.

Pandemiden dolayı yurt dışı seyahati yapmadığını ifade eden Altuğ, ''Şimdi de dövizdeki yükselişten dolayı yurt dışına çıkamayacağız sanırım. Karavan aldık, dilediğimiz gibi geziyoruz. Hatta yılbaşını da karavanımızda geçireceğiz" dedi. (SnobMagazin)

