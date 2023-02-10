Pınar Deniz devam eden dizi setleri olduğunu duyunca küplere bindi! 'Bir daha çalışmayalım'

Pınar Deniz, gazeteci Birsen Altuntaş'ın ''Çalışan dizi setleri olduğu bilgisi geliyor'' paylaşımını görünce dayanamadı.

''HER ŞEYİN PARA OLMADIĞINI...''

Birsen Altuntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ülke bu haldeyken çalışan dizi setleri olduğu bilgisi geliyor. Her şeyin para olmadığını anlamanız için ölmeniz mi gerekiyor! Yapmayın Allah aşkına...'' ifadelerini kullandı.

''LÜTFEN İSİM VERİN''

Son dönemlerde Yargı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, bu paylaşıma kayıtsız kalamadı. Deniz, ''Lütfen isim verin ki o yapım şirketleriyle bir daha çalışmayalım'' diyerek tepkisini gösterdi.

Pınar Deniz'e katılanlar kadar katılmayanlar da oldu. Bazıları set çalışanlarının da eve ekmek götürmek zorunda olduğunu ve bağışlarla da deprem bölgesine destek olunabileceğini savunurken, bazıları ise ''O dizileri bir daha izlememiz bile ayıp'' dedi.

