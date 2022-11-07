MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz dekolteli pozlarını paylaştı! Güzelliğine yorum yağdı

Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz dekolteli pozlarını paylaştı! Güzelliğine yorum yağdı

07.11.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz'in ablası Huri deniz, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli paylaşımıyla beğeni topladı.

Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz dekolteli pozlarını paylaştı! Güzelliğine yorum yağdı

Kız kardeşi Pınar Deniz'in aksine gözlerden uzak bir yaşam süren Huri Deniz'in adı, geçtiğimiz günlerde Yiğit Poyraz ile aşk dedikodularına karışmıştı. Instagram'da epey aktif olan Huri deniz, bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Bu güzellik şaka mıdır?'

Huri Deniz'in paylaşımına ''Bu güzellik şaka mıdır?'' ve ''Aile boyu güzeller'' gibi yorumlar yapıldı.

Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Bu güzellik şaka mıdır?'

Elektronik ticaret işi ile uğraşan Huri Deniz'in Instagram'da 10 binden fazla takipçisi mevcut.

Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Bu güzellik şaka mıdır?'

Huri Deniz'in, gönlünü Survivor'ın yakışıklı ismi Yiğit Poyraz'a kaptırdığı iddia edilmişti.

Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Bu güzellik şaka mıdır?'

Hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşan Huri Deniz, duru güzelliğiyle ilgi odağı oluyor.

Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Bu güzellik şaka mıdır?'

Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Bu güzellik şaka mıdır?'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konseri terk edip sitem etti! "Aklım almıyor"Konseri terk edip sitem etti! "Aklım almıyor"
Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...
AK Parti etkinliğinde şarkıları çalınınca kızdı! O sözlere yanıt gecikmediAK Parti etkinliğinde şarkıları çalınınca kızdı! O sözlere yanıt gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi Pınar

En Çok Okunan Haberler

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

Çirkin yorumu paylaşıp isyan etti! 'İç çamaşırımın konuşulması...'

Çirkin yorumu paylaşıp isyan etti! 'İç çamaşırımın konuşulması...'

Beklenen gün geldi! Canlı yayında açıklanacak

Beklenen gün geldi! Canlı yayında açıklanacak

İlginizi Çekebilir

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.