Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz dekolteli pozlarını paylaştı! Güzelliğine yorum yağdı

Kız kardeşi Pınar Deniz'in aksine gözlerden uzak bir yaşam süren Huri Deniz'in adı, geçtiğimiz günlerde Yiğit Poyraz ile aşk dedikodularına karışmıştı. Instagram'da epey aktif olan Huri deniz, bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

Huri Deniz'in paylaşımına ''Bu güzellik şaka mıdır?'' ve ''Aile boyu güzeller'' gibi yorumlar yapıldı.

Elektronik ticaret işi ile uğraşan Huri Deniz'in Instagram'da 10 binden fazla takipçisi mevcut.

Huri Deniz'in, gönlünü Survivor'ın yakışıklı ismi Yiğit Poyraz'a kaptırdığı iddia edilmişti.

Hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşan Huri Deniz, duru güzelliğiyle ilgi odağı oluyor.



