Pınar Deniz: Miray Daner ile birbirimize tokat attık

26 yaşındaki oyuncu Pınar Deniz, İbrahim Selim’in sunduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Karantina sonrası yeni normal hayatını anlatan Deniz, şunları söyledi:

'Yeni normal' diye bir şeyin olmasına inanmıyorum. Sokakta herkes maskeli. İlk önce çok kötü hissettim kendimi, üzüldüm. Sonra bunun olması gerektiğini algıladım. Karantinada çok yemek yedim, uyku düzenim bozuldu, spor yapmadım, kitap okuyabildim, film izlemeye odaklanamadım.

"Vatanım Sensin" dizisinin kendisi için özel olduğunu belirten Deniz, "Benim oyunculuk algımın ilk başladığı diziydi. İşe başladığımda o kadar heyecanlıydım ki... Yönetmenlere 'Osmanlıca öğrenebilirim' demiştim" ifadelerini kullandı.

Rol arkadaşı Miray Daner ile birbirlerine tokat attığı sahne hakkında açıklama yapan Pınar Deniz, "Birinci bölümde onunla tokat sahnemiz vardı ve her provada birbirimize tokat atıyorduk. Kıpkırmızı olduk. Yönetmen geldi dedi ki 'Ne yapıyorsunuz ve neden yapıyorsunuz?' Elimin, ayağımın titrediği sahneler vardı" şeklinde konuştu.

Deniz, "Estetiğin var mı?" sorusuna "Bir tek dişlerimi yatırdım. Kaşlarımı dahi hiç aldırmadım. Eski bir fotoğrafım var, tombalak olduğum... Dolgu yaptırdığımı söylemişler. Halbuki kiloluyum orada" şeklinde yanıt verdi.

