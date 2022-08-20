Pınar Deniz'in L'Oréal reklamı için giydiği beyaz elbiseye alternatif öneriler

Beyaz renkli elbiseler, kullanıldıkları her alanda istisnasız adından söz ettirmeyi başarıyor. Bu nedenle çeşitli markalar, yaz ve kış koleksiyonlarında mutlaka imza niteliği taşıyacak beyaz renkli elbiseler tasarlıyor. Üstelik bu ürünler, özellikle yaz mevsiminde koyu renkli seçeneklere göre çok daha rahat bir kullanım imkânı sunuyor. Sizler için bu sezonun en çarpıcı tasarımlarına sahip beyaz elbiselerini Pınar Deniz'in tercih ettiği çizgileri referans alarak seçtik. Gelin, bu modellere birlikte bakalım.

1. Hem gündüz hem gece kullanıma uygun: Ecospark Beyaz Dizüstü Elbise

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Elbise seçiminde tercihini Pınar Deniz gibi beyaz renkten yapacaklar için Ecospark Beyaz Dizüstü Elbise ideal bir ürün olabilir. Dokuma kumaş kullanılarak üretilen elbise, kalp yaka olarak tasarlanan göğüs bölümü ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Ürünü en özel kılan detay ise kemer bölümünde yer verilen kalın zincir detayı. Böylelikle elbise, klasik bir stilden daha modern bir görünüme kavuşur. Dilerseniz şık bir topuklu ayakkabı dilerseniz babet ya da spor ayakkabılar ile rahatlıkla kombinleyeceğiniz ürünü çok seveceğinize eminiz. Uygun fiyatıyla dikkat çeken modeli sepetinize eklemeye ne dersiniz?

2. Genç ve dinamik bir esinti: Lovebox Esnek Scuba Kumaş Yuvarlak Yaka Kolsuz Beyaz Abiye Elbise

Son zamanların trend markları arasında yer alan Lovebox'ın Esnek Scuba Kumaş Yuvarlak Yaka Kolsuz Beyaz Abiye Elbise modeli, kullanıcılardan tam puan alıyor. Hem kalitesi hem tasarımı ile ön plana çıkan ürün, uzun yıllar boyunca deforme olmadan kullanılabilecek kumaşı ile dikkat çekiyor. Elbisenin omuzları açıkta bırakan yaka detayı, üst bedenin çok daha sportif bir görünüme kavuşmasını sağlarken dizüstünde biten çan etek bölümü ise hareketli bir stil sunuyor. Sırttan fermuarlı olarak üretilen parça, giyimi kolay ve zamansız seçeneklerden biri oluyor. XL bedene kadar üretilen modelin bordo rengi de bulunuyor.

3. Günlük rutinler için: Tommy Hilfiger TJW Tiered Kaftan Elbise

Sıradaki önerimiz, Pınar Deniz'in elbisesine günlük bir alternatif arayanlar için geliyor. Uzun yıllardır her sezona özel tasarımları ile öne çıkan Tommy Hilfiger, aynı zamanda zamansız parçaları tasarlamayı da hiç bırakmıyor. Tommy Hilfiger TJW Tiered Kaftan Elbise, gerek tasarımı gerek kumaş kalitesi ile ön plana çıkarken ürünün tasarım detaylarına inildiğinde markanın günlük şıklığı da ne kadar önemsediği belli oluyor. %100 organik pamuktan üretilmiş ürün; dirseklere kadar uzanan geniş kolları, yaka bölümünde kullanılan ip detayları ve rahat kesimi ile yaz aylarının en konforlu parçalarından biri olmaya aday.

4. Hareketli ve şık: JANES Butik Bella Scuba Kumaş Önü Fırfırlı Midi Boy Elbise

Yaz aylarının vazgeçilmez kumaş seçenekleri arasında bulunan ve terleme riskini ortadan kaldıran scuba kumaş kullanılarak tasarlanan JANES Butik Bella Scuba Kumaş Önü Fırfırlı Midi Boy Elbise, tasarımı ile göz dolduruyor. Model; nikâh organizasyonları, düğün davetleri veya özel gecelerde tercih ediliyor. Kruvaze yakası ve fırfırlı eteği ile gösterişli bir tasarıma sahip olan ürün, kaliteli kumaşı ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda bu kumaşın kırışmayan yapısı, kullanım rahatlığı sağlıyor. Elbisenin S bedenden 3XL bedene kadar üretildiğini söylemeden geçmeyelim.

5. Rahat olsun ama şık da olsun diyenler için: Tommy Hilfiger TJW Essential Strappy Elbise

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Efil efil ince kumaşlı, rahat kesimli ve az da olsa dekolteli bir elbise arıyorsanız Tommy Hilfiger TJW Essential Strappy Elbise'ye şans verebilirsiniz. Ürünün ince ve doğal pamuklu kumaşı, üzerinizde yokmuş gibi hissettirerek en sıcak havalarda bile rahatlık sağlıyor. Geniş etek kesimi, lastikli bel bölümü ile desteklenirken elbisenin üst tasarımında özel askılar kullanılıyor. Sırta kadar uzanan ve çapraz birleşen askıların siyah beyaz yazı detayları ise tasarıma özel bir hava katıyor. Göğüs bölümünde aynı kumaştan kullanılan kurdele detayı ise sadeliğin içinde zarif bir görünüm kazandırıyor.

6. Modayı takip edenlere: Y-London Kadın Beyaz Kare Yaka Mini Cut-Out Regular Fit Casual Dokuma Elbise

Pınar Deniz'in de tercih ettiği gibi bu sezonun en popüler parçalarından biri, cut out elbiseler. Hemen her markanın farklı tasarımlarla ürettiği bu modeller arasında beyaz renkli seçenekler oldukça rağbet görüyor. Yazın sıcak havasından bir nebzede olsa korunmak isteyenler için tasarlanan Y-London Kadın Beyaz Kare Yaka Mini Cut-Out Regular Fit Casual Dokuma Elbise, %86 polyester ve %16 elastan kumaş içeriği ile rahat hareket etmeyi sağlayan esnekliğe sahip. Elbisenin regular fit kesimi ise dilediğiniz stilde kombinlemeye olanak tanıyor. Ürün, geniş beden aralıkları ile birçok kullanıcıya hitap ediyor.

7. Sezonun gözde parçalarından: TRENDYOLMİLLA Beyaz Askılı Cut Out Detaylı Elbise

Pınar Deniz gibi iddialı ve şık görünmek isteyenler buraya! TRENDYOLMİLLA Beyaz Askılı Cut Out Detaylı Elbise; kar beyazı rengi, kusursuz kesimi ve mevsime uygun dokuma kumaşı ile ön plana çıkıyor. %95 polyester ve %5 elastan kumaş ile tasarlanan elbise, yaz aylarında terletmeden konforlu bir kullanım sunuyor. Hem günlük hem özel davetlerde tercih edilebilen model, pek çok farklı aksesuar ile tamamlanabiliyor. Renkli topuklu ayakkabılar ve zarif bir topuzla tamamlayacağınız bu elbise sayesinde gecenin en şık kadını olmaya ne dersiniz?