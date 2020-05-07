Pınar Karşıyaka'da Tony Crocker ile yollar ayrıldı

Kulüple geçen ay 60 bin dolar tutarındaki martta ödenmesi gereken maaş, prim alacağı ve menajerlik ücretinin yatırılması karşılığı anlaşıp nisan, mayıs ve haziran aylarındaki ücretlerinden feragat etmeyi kabul eden ABD'li kısa forvet, parası yatmayınca FIBA'ya başvurup tek taraflı fesih hakkını kullandı.
Crocker'ın FIBA kanalıyla yeşil-kırmızılı kulüpten sezon sonuna kadarki maaşının yanı sıra 32 bin 500 dolar tutarındaki kontratından çıkış ücretini de talep etmeye hazırlandığı öğrenildi. FIBA, koronavirüs pandemisi sürecinde oyuncularla kulüplerin mali konularda karşılıklı feragat etmesini istemişti.
(DHA)
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