Pınar Sabancı'dan hamilelik pozu

\u0130lhan-P\u0131nar Sabanc\u0131 \u00e7iftinin 2014 y\u0131l\u0131nda o\u011fullar\u0131 Yal\u00e7\u0131n, 2016 y\u0131l\u0131nda da k\u0131zlar\u0131 Arya d\u00fcnyaya gelmi\u015fti.\n4.5 ayl\u0131k hamile olan P\u0131nar Sabanc\u0131, \u015fimdilik bebe\u011fin cinsiyetini s\u0131r gibi sakl\u0131yor.\n5.\nPARTNERHali i\u00e7ler ac\u0131s\u0131! Zaman\u0131nda paraya para demiyordu\u015eahan G\u00f6kbakar lise y\u0131llar\u0131na d\u00f6nd\u00fcS\u00fcper anne Doutzen Kroes
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