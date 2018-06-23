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Pınar Sabancı'dan hamilelik pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, 'Numara 3' notu ile bebek beklediğini belli eden bir fotoğraf paylaştı.

Pınar Sabancı'dan hamilelik pozu

İlhan-Pınar Sabancı çiftinin 2014 yılında oğulları Yalçın, 2016 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti.

4.5 aylık hamile olan Pınar Sabancı, şimdilik bebeğin cinsiyetini sır gibi saklıyor.
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Pınar Sabancı magazin

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