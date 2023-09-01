MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Şipaloğlu'nun aşk açıklaması sonrası Mehmet Aslantuğ çok sinirlendi

Pınar Şipaloğlu'nun aşk açıklaması sonrası Mehmet Aslantuğ çok sinirlendi

01.09.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ’un sevgilisi olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu, sosyal medya hesabından “Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir” mesajını paylaştı. Mehmet Aslantuğ ise çok sinirlendi.

Mehmet Aslantuğ ve Arzu Onan 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddiasını yalanlayan Aslantuğ'un Bozcaada'da tanıştığı Pınar Şipaloğlu ile aşk yaşadığı iddiaları gündem oldu.

dfgd

Şipaloğlu'nun sosyal medya hesabından "Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ evet yeter" diye paylaşım yapması da aşk iddiasını kuvvetlendirdi.

Model ablasına özendi! Sütyensiz pozları olay oldu Model ablasına özendi! Sütyensiz pozları olay oldu

Mehmet Aslantuğ ile aşk yaşadığını ileri süren Pınar Şipalioğlu'nun paylaşımı oyuncuyu sinirlendirdi.

Ekran Alıntısı

Aslantuğ sosyal medyadan paylaşım yaparak "Ne aşk adamıymışım be!.. Gülsem mi ağlasam mı kestiremiyorum. Yine hiç tanımadığım bir kadın, yine yalan dolan her yerde haber! Neden arayıp sormuyorsunuz kardeşim? Sonra da niye açıklama ihtiyacı duyuyorsun diyorlar! Nedir bu? Nasıl bir iş ahlakı?" diyerek isyan etti.

İlginizi Çekebilir

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

 Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! Puma spor ayakkabı indirimde

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! Puma spor ayakkabı indirimde

 Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

 Puma, Adidas ve dahası! Favori spor giyim markalarında indirim

Puma, Adidas ve dahası! Favori spor giyim markalarında indirim

Ayaklarınızın hak ettiği konfor onda! Merrell ayakkabıda fırsat

Ayaklarınızın hak ettiği konfor onda! Merrell ayakkabıda fırsat

 Zamanınız ve enerjiniz size kalsın! Çok satan süpürgeyi sizin için inceledik

Zamanınız ve enerjiniz size kalsın! Çok satan süpürgeyi sizin için inceledik


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği acıya dayanamayıp, stüdyoyu terk etmişti! Akıbeti belli oldu Çektiği acıya dayanamayıp, stüdyoyu terk etmişti! Akıbeti belli oldu
Beyaz bikinisiyle poz verdi! Fit hali dikkat çektiBeyaz bikinisiyle poz verdi! Fit hali dikkat çekti
Sır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyülediSır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aslantuğ Pınar Arzum Onan sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.