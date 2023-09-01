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Ablası Kendall Jenner'a özendi! Kylie Jenner'dan sütyensiz pozlar

01.09.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sütyensiz verdiği pozlarla ve tarzıyla adından söz ettiren ve eleştiri oklarını hedefinde olan Kendall Jenner'dan sonra kardeşi Kylie Jenner da üstsüz pozlar verdi.

Günümüzün en popüler modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, Londra merkezli lüks moda markası için Güney Fransa'da son olarak atlarla unutulmaz bir çekimde yer almıştı. Marka için at üstünde üstsüz pozlar veren model son aylarda sütyensiz görünümleri sebebiyle de tepki çekiyordu.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve kazancıyla adından söz ettiren Kylie Jenner da ablasından sonra başka bir marka için kamera karşısın geçti.

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Kylie Jenner, bir markanın sonbahar kampanyası için kot ceketinin altın sütyen giymeden ve üstsüz poz verdi.

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Kardashian/Jenner ailesinin milyarder girişimcisi Kylie Jenner'ın iddialı pozlarını görenlerden "Ablasına özenmiş" yorumları gecikmedi.

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