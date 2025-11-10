Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Piramitlerde şaşkına çeviren olay! Gizli geçidin izleri açığa çıktı

Bilim insanları, 4.500 yıllık Menkaure Piramidi’nin doğu cephesinde radar taramalarıyla gizli bir girişe işaret eden iki hava dolu boşluk keşfetti.

Piramitlerde şaşkına çeviren olay! Gizli geçidin izleri açığa çıktı
Çiğdem Sevinç

Bilim insanları, 4.500 yıllık Menkaure Piramidi’nin doğu cephesinde gizli bir girişe ait izler buldu.

Piramitlerde şaşkına çeviren olay! Gizli geçidin izleri açığa çıktı 1

Mısır ve Almanya’dan araştırmacılar, radar ve ultrason taramalarıyla duvarın arkasında iki hava dolu boşluk tespit etti. Bu alanların, ikinci bir girişe veya gizli odalara açıldığı düşünülüyor.

DİĞERLERİNDEN ÇOK FARKLI

Uzmanlar, granit taşların bu bölgede olağanüstü düzgün ve parlatılmış olmasının da iddiayı desteklediğini belirtti.

Piramitlerde şaşkına çeviren olay! Gizli geçidin izleri açığa çıktı 2

Menkaure Piramidi, M.Ö. 2510 civarında inşa edilmiş olup, Kral Menkaure’nin kayıp lahdine ev sahipliği yapıyordu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR-01ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR-01
Kris Jenner'ın partisine polis baskını: Sahte çit çekip...Kris Jenner'ın partisine polis baskını: Sahte çit çekip...

Anahtar Kelimeler:
Piramit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.