Piramitlerde şaşkına çeviren olay! Gizli geçidin izleri açığa çıktı

Bilim insanları, 4.500 yıllık Menkaure Piramidi’nin doğu cephesinde gizli bir girişe ait izler buldu.

Mısır ve Almanya’dan araştırmacılar, radar ve ultrason taramalarıyla duvarın arkasında iki hava dolu boşluk tespit etti. Bu alanların, ikinci bir girişe veya gizli odalara açıldığı düşünülüyor.

DİĞERLERİNDEN ÇOK FARKLI

Uzmanlar, granit taşların bu bölgede olağanüstü düzgün ve parlatılmış olmasının da iddiayı desteklediğini belirtti.

Menkaure Piramidi, M.Ö. 2510 civarında inşa edilmiş olup, Kral Menkaure’nin kayıp lahdine ev sahipliği yapıyordu.