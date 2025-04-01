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Piramitlerin yanı başında gizemli yapı! "Uzaylı üssü" mü, "Yıldız geçidi" mi yoksa "Askeri tesis" mi?

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.04.2025 12:17
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Google Haritalar’da 29°54'23"N 31°08'02"E koordinatlarında keşfedilen, at nalı şeklindeki gizemli yapı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çevresindeki garip şekilli binalar ve kum tepeleriyle dikkat çeken yapı, kimi kullanıcılar tarafından uzaylılarla bağlantılı bir "yıldız geçidi" olarak yorumlanırken, diğerleri bunun eski bir askeri üs olabileceğini öne sürüyor.

Piramitlerin yanı başında gizemli yapı! "Uzaylı üssü" mü, "Yıldız geçidi" mi yoksa "Askeri tesis" mi?

Google Haritalar'da keşfedilen, at nalı şeklinde bir yapı, çevresindeki garip şekilli binalar ve kum tepeleriyle birlikte sosyal medyada büyük bir merak konusu haline geldi. Ancak bu yapı, 29°54'23"N 31°08'02"E koordinatlarında yer almasına rağmen, resmi olarak herhangi bir adı bulunmuyor. Yine de, kullanıcılar arasında bu yapının ne olduğunu anlamaya yönelik spekülasyonlar hızla yayılmaya devam ediyor. Kimileri, bunun uzaylılarla bağlantılı bir "yıldız geçidi" olduğunu öne sürerken, diğerleri ise askeri bir tesis ya da eski bir av tuzağı olabileceğini savunuyor.

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SOSYAL MEDYADA SPEKÜLASYON

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldıktan sonra, bir Google Haritalar kullanıcısı bu yapının fotoğrafını paylaşarak, "Bu bir yıldız geçidi mi?" sorusunu sordu. Bu soru, UFO meraklıları ve komplo teorisyenleri arasında büyük bir tartışma başlattı. Yapının uzaylılarla bağlantılı olabileceği yönünde bazı teoriler ortaya atıldı, ancak daha çok kişi, bunun askeri bir üs veya füze savunma sistemi olabileceğini öne sürdü. Yapının etrafındaki kum tepeleri ve benzer yapılar, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, bu alanın savaş uçakları için hangar ya da füze savunma üssü olarak kullanıldığı yönünde yorumlandı.

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PEKİ, GERÇEK NE?

Bu yapı gerçekten uzaylılarla mı ilgili, yoksa yalnızca eski bir askeri tesis mi? Henüz net bir cevap yok. Ancak bölgedeki uzmanlar, bu tür yapılarla ilgili benzer örnekler incelediklerinde, yapının büyük olasılıkla eski bir askeri tesis olabileceğini belirtiyorlar. Askeri üslerin yer aldığı alanlarda sıkça rastlanan at nalı şekilli yapılar, savunma sistemlerinin bir parçası olarak tasarlanmış olabilir. Uzmanlar, yapının etrafındaki özelliklerin, savaş uçağı hangarları ya da füze savunma sistemleriyle ilişkilendirilebileceğini düşünüyorlar.

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