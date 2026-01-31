YEMEK

Pirana balıklarını 12 yıldır sadece kelle paçayla besliyor!

Diyarbakır’da 76 yıllık bir kelle paça lokantası, bu kez menüsüyle değil sıra dışı 'misafirleriyle' dikkat çekti. İşletme sahibi Şaban Yakşi, oğlundan kalan 8 pirana balığını tam 12 yıldır kelle paça, dil ve işkembe ile besliyor. Günde 2-3 porsiyon paça yiyen piranalar, özellikle müşterilerin çocuklarının ilgisini çekiyor.

Diyarbakır'da kelle paçacıda, işletme sahibi 12 yıl önce oğlunun verdiği 8 adet pirana balığını günde 2-3 porsiyon kelle paça, dil ve işkembeyle besliyor.

Pirana balıklarını 12 yıldır sadece kelle paçayla besliyor! 1

Pirana balıklarını 12 yıldır sadece kelle paçayla besliyor! 2

PİRANALAR, GÜNDE 2-3 PORSİYON KELLE PAÇAYLA BESLENİYOR

Kentte yaklaşık 76 yıldır hizmet veren bu lokantada 12 yıldır 8 adet pirana balığı besleniyor.

Pirana balıklarını 12 yıldır sadece kelle paçayla besliyor! 3

İşletme sahibi Şaban Yakşi, keskin dişleri, etçil ve sürü halinde gezdiklerinde tehlikeli olan bu balık türünü özel yemlerinin yanı sıra günde 2-3 porsiyon kelle paça, dil ve işkembeyle besliyor.

Pirana balıklarını 12 yıldır sadece kelle paçayla besliyor! 4

Pirana balıklarını 12 yıldır sadece kelle paçayla besliyor! 5

12 YILDIR BAKIYOR

Yakşi, 1950'den beri babadan kalan mesleğini sürdürdüklerini, 12 yıldır pirana balığı beslediklerini söyledi.

Pirana balıklarını 12 yıldır sadece kelle paçayla besliyor! 6

8 adet pirana balığının evladından kaldığını belirten Yakşi, "Müşterilerin çocukları, pirana balığı olduğu için seviyorlar. Paça zengin yemeğidir, ben de günde 2-3 porsiyon pirana balıklarıma yediriyorum" dedi.

Pirana balıklarını 12 yıldır sadece kelle paçayla besliyor! 7
Kaynak: İHA

işkembe kelle paça Diyarbakır Pirana
