YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Balıkçılar böyle seçiyormuş! Tezgahta taze balık seçmenin püf noktası

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti balık etini taze tüketmek sağlık açısından son derece mühim. Peki tezgahlarda balık seçerken nelere dikkat edilmeli? Balıkçıların taze balık seçme sırrını sizler için yazdık. İşte balığın tazeliğini ele veren küçük ama kritik detaylar.

Balıkçılar böyle seçiyormuş! Tezgahta taze balık seçmenin püf noktası
Gökçen Kökden

Sağlık açısından balık tüketimi büyük önem taşıyor. Özellikle çocuk gelişiminde etkili olan balık, mevsiminde ve taze tüketilmeli. Üstelik balık, diğer besinlere göre çok daha hızlı bozuluyor. Bu sebeple taze seçmek kadar doğru saklamak da son derece önemli. Balıkçılara göre taze balık alırken dikkat etmeniz gereken bazı kriterler mevcut.

PARLAKLIK

Balıkçılar böyle seçiyormuş! Tezgahta taze balık seçmenin püf noktası 1

Balıkçıların sırlarının başında balığın parlaklığı geliyor. Çünkü parlak ve diri balık hem taze hem de doğru koşullarda saklanmış demek. Matlaşmış ya da yapışkan yüzeyli balık hem taze değildir hem de bozulmaya yüz tutmuştur, aman dikkat.

BALIK ETİNİN DİRENCİNİ KONTROL EDİN

Balıkçılar böyle seçiyormuş! Tezgahta taze balık seçmenin püf noktası 2

Balıkçılar balık seçerken mutlaka etine hafifçe bastırır. Bastırdığınızda çukur hemen düzeliyorsa taze, bastırdığınız gibi kalıyorsa bayattır. Balığın dokusunun gevşek olmaması gerekiyor.

KOKU TESTİ HER ZAMAN GÜVEN VERMEYEBİLİR

Balıkçılar böyle seçiyormuş! Tezgahta taze balık seçmenin püf noktası 3

Bayat balık kokusundan anlaşılır mantığı her zaman çalışmaz çünkü koku en geç belirtidir. Taze balıkta hafif deniz-yosun-tuz kokusu olur. Bayat balık son derece ağır rahatsız edici bir kokuya sahiptir ancak bahsettiğimiz gibi bayatlayan balık hemen kokusuyla kendisini ele vermez.

PULLAR SIKI OLMALI

Balıkçılar böyle seçiyormuş! Tezgahta taze balık seçmenin püf noktası 4

Pullu balıklarda derisi yine parlak ve pulların sıkı olması önemlidir. Pulları dökülmüş balık almaktan kaçının çünkü bu bayatlık göstergesidir.

SOLUNGAÇ RENGİ EN GÜVENİLİR İŞARET

Balıkçılar böyle seçiyormuş! Tezgahta taze balık seçmenin püf noktası 5

Taze balığın solungaçları canlı kırmızı ve pembemsi renkte olmalıdır. Bayat balıkta bu renk gri ve kahverengiye döner. Eğer balığın solungaçlarından kötü koku geliyorsa, bu işaret balığın uzun süredir tezgahta beklediğinin işaretidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ne ağrı kalıyor ne sızı! Dolabınızdaki bu besin meğer doğal ilaçmışNe ağrı kalıyor ne sızı! Dolabınızdaki bu besin meğer doğal ilaçmış
2 günde kötü kolestrolu iyileştiriyor: Kahvaltıda bile tüketmek yeterli!2 günde kötü kolestrolu iyileştiriyor: Kahvaltıda bile tüketmek yeterli!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
balık besin zehirlenmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.