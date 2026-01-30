Balıkçılar böyle seçiyormuş! Tezgahta taze balık seçmenin püf noktası

Sağlık açısından balık tüketimi büyük önem taşıyor. Özellikle çocuk gelişiminde etkili olan balık, mevsiminde ve taze tüketilmeli. Üstelik balık, diğer besinlere göre çok daha hızlı bozuluyor. Bu sebeple taze seçmek kadar doğru saklamak da son derece önemli. Balıkçılara göre taze balık alırken dikkat etmeniz gereken bazı kriterler mevcut.

PARLAKLIK

Balıkçıların sırlarının başında balığın parlaklığı geliyor. Çünkü parlak ve diri balık hem taze hem de doğru koşullarda saklanmış demek. Matlaşmış ya da yapışkan yüzeyli balık hem taze değildir hem de bozulmaya yüz tutmuştur, aman dikkat.

BALIK ETİNİN DİRENCİNİ KONTROL EDİN

Balıkçılar balık seçerken mutlaka etine hafifçe bastırır. Bastırdığınızda çukur hemen düzeliyorsa taze, bastırdığınız gibi kalıyorsa bayattır. Balığın dokusunun gevşek olmaması gerekiyor.

KOKU TESTİ HER ZAMAN GÜVEN VERMEYEBİLİR

Bayat balık kokusundan anlaşılır mantığı her zaman çalışmaz çünkü koku en geç belirtidir. Taze balıkta hafif deniz-yosun-tuz kokusu olur. Bayat balık son derece ağır rahatsız edici bir kokuya sahiptir ancak bahsettiğimiz gibi bayatlayan balık hemen kokusuyla kendisini ele vermez.

PULLAR SIKI OLMALI

Pullu balıklarda derisi yine parlak ve pulların sıkı olması önemlidir. Pulları dökülmüş balık almaktan kaçının çünkü bu bayatlık göstergesidir.

SOLUNGAÇ RENGİ EN GÜVENİLİR İŞARET

Taze balığın solungaçları canlı kırmızı ve pembemsi renkte olmalıdır. Bayat balıkta bu renk gri ve kahverengiye döner. Eğer balığın solungaçlarından kötü koku geliyorsa, bu işaret balığın uzun süredir tezgahta beklediğinin işaretidir.