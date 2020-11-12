YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Pırasa mücveri nasıl yapılır? Pırasa mücveri tarifi nedir? Pırasa mücveri malzemeleri neler? İşte pırasalı mücver yapımı

Pırasa mücveri nasıl yapılır? Pırasa mücveri tarifi nedir? Pırasa mücveri malzemeleri neler? İşte pırasalı mücver yapımı

Hande Öztürk Hande Öztürk 12.11.2020 10:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pırasa mücveri nasıl yapılır? Pırasa mücveri tarifi nedir? Pırasa mücveri malzemeleri neler? İşte pırasalı mücver yapımı

Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden bir tanesi olan mücver çok sayıda farklı malzeme ile hazırlanabiliyor. Bunlardan bir tanesi de pırasa mücveri oluyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yapılan pırasa mücveri tarifi çok sayıda televizyon izleyicisi tarafından merak edildi. Peki, pırasa mücveri nasıl yapılır? Pırasa mücveri malzemeleri neler? İşte pırasalı mücver yapımı ve tüm püf noktaları...

Mevsime göre bazı yemekler farklı ürünler kullanılarak hazırlanabiliyor. Bu şekilde çok sayıda farklı versiyonu bulunan yemeklerden bir tanesi de mücver. Türk mutfağının en eşsiz lezzetlerinden olan mücver, pırasa kullanılarak pırasa mücveri şeklinde hazırlanabiliyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yapılmasıyla pırasa mücveri tarifi çok sayıda televizyon seyircisi tarafından merak edildi. Peki, pırasalı mücver nasıl yapılır? İşte detaylar...

PIRASA MÜCVERİ MALZEMELERİ

  • 2 tane pırasa
  • 1 tutam maydanoz
  • 2 tane yumurta
  • 1 tatlı kaşığı kadar tuz
  • 1 tatlı kaşığı kadar karabiber
  • 1 çay kaşığı kadar kimyon
  • 1 çorba kaşığı kadar pul biber
  • 1 su bardağı kadar un
    Kızartmak için:
  • 1 çay bardağı kadar sıvı yağ

PIRASA MÜCVERİ NASIL YAPILIR?

Pırasalı mücver tarifi için ilk olarak maydanoz ve pırasa ince ince doğranıyor. Ardından bir kaba alınıp tüm pırasalı mücver malzemeleri de kabın içerisine ekleniyor. İyice karıştırdıktan sonra bir diğer tarafta tavanın içerisine kızartmaya yetecek kadar yağ konuluyor. Ocağın altı açılarak yağı yeteri kadar ısınması sağlanıyor. Yağ ısındıktan sonra mücver karışımından birer kaşık alınarak yağın içerisine atılıyor. Tavadayken kaşıkla mücverlerin üstüne bastırılarak yassı bir şekle gelmesi sağlanıyor.

Mücverlerin her iki tarafı da çevrilerek iyice kızartılıyor. Yemeğin daha sağlıklı olmasını isteyenler kızartmak yerine fırında pişirmeyi de tercih edebiliyor. Hazırlanan mücverler yanında yoğurt ile birlikte servis ediliyor. İster sıcak ister soğuk olarak tüketilebiliyor. Ana öğün olarak tüketilmek istendiğinde ise yanında makarna ya da börek yapılabiliyor. Mücver kahvaltıda da tüketilebiliyor. Bunun için de yanına patates kızartması hazırlanabiliyor. 1 porsiyon mücver ise ortalama olarak 164 kaloriye denk geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Doğal ve lezzetli bir tarif: Ev yapımı erişteDoğal ve lezzetli bir tarif: Ev yapımı erişte
Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım

Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım

Olay oldu! 'Kocam beni kızınızla aldatıyor'

Olay oldu! 'Kocam beni kızınızla aldatıyor'

Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...

Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...

Etin tahtını salladı! Faydalarını öğrenen herkes kasabın yolunu tutuyor

Etin tahtını salladı! Faydalarını öğrenen herkes kasabın yolunu tutuyor

Bayatlamıyor! Ekmekleri günlerce taze tutan 4 yöntem

Bayatlamıyor! Ekmekleri günlerce taze tutan 4 yöntem

Karnabahar sevmeyenler bile bu tarife bayılacak...

Karnabahar sevmeyenler bile bu tarife bayılacak...

İlginizi Çekebilir

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Ev yapımı kolay erişte nasıl yapılır? Ev yapımı kolay erişte tarifi nedir? Ev yapımı erişte malzemeleri ve yapılışı

Doğal ve lezzetli bir tarif: Ev yapımı erişte

Hem göze hem mideye hitap ediyor: Şifa dolu lebeniye çorbası tarifi

Hem göze hem mideye hitap ediyor!

Kıymalı karnabahar graten nasıl yapılır? Kıymalı karnabahar graten tarifi nedir? Kıymalı karnabahar graten malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta kıymalı karnabahar graten tarifi...

Karnabahar sevmeyenler bile bu tarife bayılacak...

Popüler çay ikramınız olacak: İşte mis kokusuyla tarçınlı rulo tarifi

Popüler çay ikramınız olacak: İşte mis kokusuyla tarçınlı rulo tarifi

MasterChef'e damga vurdu! Haşlanmış kuşkonmaz, sarımsak ve limon...

MasterChef'e damga vurdu! Haşlanmış kuşkonmaz, sarımsak ve limon...

Bağımlısı olacaksınız: Nişasta helvası tarifi

Bağımlısı olacaksınız: Nişasta helvası tarifi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.