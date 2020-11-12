Pırasa mücveri nasıl yapılır? Pırasa mücveri tarifi nedir? Pırasa mücveri malzemeleri neler? İşte pırasalı mücver yapımı

Mevsime göre bazı yemekler farklı ürünler kullanılarak hazırlanabiliyor. Bu şekilde çok sayıda farklı versiyonu bulunan yemeklerden bir tanesi de mücver. Türk mutfağının en eşsiz lezzetlerinden olan mücver, pırasa kullanılarak pırasa mücveri şeklinde hazırlanabiliyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yapılmasıyla pırasa mücveri tarifi çok sayıda televizyon seyircisi tarafından merak edildi. Peki, pırasalı mücver nasıl yapılır? İşte detaylar...

PIRASA MÜCVERİ MALZEMELERİ

2 tane pırasa

1 tutam maydanoz

2 tane yumurta

1 tatlı kaşığı kadar tuz

1 tatlı kaşığı kadar karabiber

1 çay kaşığı kadar kimyon

1 çorba kaşığı kadar pul biber

1 su bardağı kadar un

Kızartmak için:

1 çay bardağı kadar sıvı yağ

PIRASA MÜCVERİ NASIL YAPILIR?

Pırasalı mücver tarifi için ilk olarak maydanoz ve pırasa ince ince doğranıyor. Ardından bir kaba alınıp tüm pırasalı mücver malzemeleri de kabın içerisine ekleniyor. İyice karıştırdıktan sonra bir diğer tarafta tavanın içerisine kızartmaya yetecek kadar yağ konuluyor. Ocağın altı açılarak yağı yeteri kadar ısınması sağlanıyor. Yağ ısındıktan sonra mücver karışımından birer kaşık alınarak yağın içerisine atılıyor. Tavadayken kaşıkla mücverlerin üstüne bastırılarak yassı bir şekle gelmesi sağlanıyor.

Mücverlerin her iki tarafı da çevrilerek iyice kızartılıyor. Yemeğin daha sağlıklı olmasını isteyenler kızartmak yerine fırında pişirmeyi de tercih edebiliyor. Hazırlanan mücverler yanında yoğurt ile birlikte servis ediliyor. İster sıcak ister soğuk olarak tüketilebiliyor. Ana öğün olarak tüketilmek istendiğinde ise yanında makarna ya da börek yapılabiliyor. Mücver kahvaltıda da tüketilebiliyor. Bunun için de yanına patates kızartması hazırlanabiliyor. 1 porsiyon mücver ise ortalama olarak 164 kaloriye denk geliyor.

