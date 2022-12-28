Pırasalı el açması börek nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz pırasalı el açması börek malzemeleri ve tarifi!

Pırasalı el açmalı börek kahvaltı, misafir sofralarına, çayın yanına çok yakışacak. Pırasa tadını yoğun olarak veren bu tarif, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı. El açması olan yufkayla çok leziz bir börek elde edeceksiniz. Peki pırasalı el açması börek nasıl yapılır? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz pırasalı el açması börek malzemeleri ve tarifi!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında pırasalı el açması börek yapıldı. Böylece, pırasalı el açması börek Peki pırasalı el açması börek nasıl yapılır? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz pırasalı el açması börek malzemeleri ve tarifi!
MALZEMELER
1 kg pırasa
2 adet havuç
1 yemek kaşığı salça
Sıvı yağ
Hamuru için:
1 kg un
Ilık su
Tuz
TARİF
İç harcını hazırlayın, soğumaya bırakın. Bunun için pırasaları temizleyip uzunlamasına 2 ye kesip ince ince doğrayalım havuçları rendeleyelim,
Hepsini bir miktar sıvı yağ da kavurun ve son olarak bir kaşık salça ilave edip 5 dakika daha kavurduktan sonra kapatın.
Hamurumuzdan zaten çok basit su ve tuz ile yoğuruyoruz ama yoğurma işlemi mutlaka ılık su ile olmalı ve yoğururken bir süre sonra yumrukla bastırmak yerine yukarı doğru uzatarak çekerseniz daha kolay kıvam alır ve daha elastik bir hamur elde edersiniz.
Hamuru 5 -10 dakika dinlendirdikten sonra portakal büyüklüğünde parçalar koparın ve unlayarak tezgahta servis tabağı büyüklüğünde açın.
Tabanını yağladığınız bir tepsiye yerleştirip üzerine bir fırça yardımıyla kuru yer kalmaması için sıvı yağ sürün. Tüm parçalara aynı işlemi tekrarlayın.
Hazırlanan hamuru 30 dakika dinlendirin. Sonrasında sırayla dikkatli şekilde alıp masa üzerinde elle alttan çekerek açın.
İç harcı eşit şekilde yayıp bir uçtan sarmaya başlayın ve tepsiye sarmal şekilde dizin.
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