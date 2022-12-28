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Pırasalı el açması börek nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz pırasalı el açması börek malzemeleri ve tarifi!

28.12.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pırasalı el açmalı börek kahvaltı, misafir sofralarına, çayın yanına çok yakışacak. Pırasa tadını yoğun olarak veren bu tarif, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı. El açması olan yufkayla çok leziz bir börek elde edeceksiniz. Peki pırasalı el açması börek nasıl yapılır? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz pırasalı el açması börek malzemeleri ve tarifi!

Pırasalı el açması börek nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz pırasalı el açması börek malzemeleri ve tarifi!
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 7
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon 285kal

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında pırasalı el açması börek yapıldı. Böylece, pırasalı el açması börek Peki pırasalı el açması börek nasıl yapılır? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz pırasalı el açması börek malzemeleri ve tarifi!

MALZEMELER

  • 1 kg pırasa
  • 2 adet havuç
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Sıvı yağ
  • Hamuru için:
  • 1 kg un
  • Ilık su
  • Tuz

TARİF

  • İç harcını hazırlayın, soğumaya bırakın. Bunun için pırasaları temizleyip uzunlamasına 2 ye kesip ince ince doğrayalım havuçları rendeleyelim,
  • Hepsini bir miktar sıvı yağ da kavurun ve son olarak bir kaşık salça ilave edip 5 dakika daha kavurduktan sonra kapatın.
  • Hamurumuzdan zaten çok basit su ve tuz ile yoğuruyoruz ama yoğurma işlemi mutlaka ılık su ile olmalı ve yoğururken bir süre sonra yumrukla bastırmak yerine yukarı doğru uzatarak çekerseniz daha kolay kıvam alır ve daha elastik bir hamur elde edersiniz.
  • Hamuru 5 -10 dakika dinlendirdikten sonra portakal büyüklüğünde parçalar koparın ve unlayarak tezgahta servis tabağı büyüklüğünde açın.
  • Tabanını yağladığınız bir tepsiye yerleştirip üzerine bir fırça yardımıyla kuru yer kalmaması için sıvı yağ sürün. Tüm parçalara aynı işlemi tekrarlayın.
  • Hazırlanan hamuru 30 dakika dinlendirin. Sonrasında sırayla dikkatli şekilde alıp masa üzerinde elle alttan çekerek açın.
  • İç harcı eşit şekilde yayıp bir uçtan sarmaya başlayın ve tepsiye sarmal şekilde dizin.


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