Pırasanın faydaları nelerdir? Pırasa mevsimi gelmişken yemeniz için 6 önemli neden

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, kış aylarının vazgeçilmezi, soğangillerden allium ailesinin üyesi pırasanın potasyum, A, C, B ve K vitaminlerinden zengin olduğunu belirterek, “Pırasa, sindirimde sülfenik asit üreten bir organosülfür bileşiği olan allisin de içerir. Allisin karaciğerde kolesterol üretimini engeller. Allisin aynı zamanda kan basıncını azaltmaya yardımcıdır. İçeriğindeki kaempferol flavonoid maddesi ile kan damarlarındaki hasarları azaltmaya yardımcıdır, kan basıncını düzenler” dedi.

PIRASANIN FAYDALARI NELERDİR?

Pırasanın düşük kalorisi, lifli yapısı uzun süre tokluk sağlarken, bağırsak hareketlerinin düzenlemesini sağladığını anlatan Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, "İçerisinde bulunan inülin prebiyotiktir. Prebiyotikler, bağırsak florasının düzeni ve çeşitliliğini koruyarak obezite ve kilo alma riskini de azaltmış olur" dedi.

Pırasa tıpkı soğan ve sarımsakta da bulunan sülfür bileşiklerinden zengin bir besindir. Sülfür içeren besinlerin özellikle prostat, mide ve kolon kanserine karşı koruyucu olduğunu belirten Demirkan, ayrıca yapısında bulunan flavonoidler sayesinde yumurtalık kanserine karşı da pırasanın koruyucu olduğunu açıkladı.