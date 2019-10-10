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Pırasanın faydaları nelerdir? Pırasa mevsimi gelmişken yemeniz için 6 önemli neden

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, pırasanın kalp sağlığı, sindirim sorunları ve kanser karşı korunmada oldukça etkili bir sebze olduğunu söyledi. Pırasa mevsimine yavaştan girdiğimiz şu günlerden pırasanın faydalarından bahsetmemek olmazdı. İşte pırasanın faydalarıyla birlikte en lezzetli pırasa yemeği tarifi geliyor!

Pırasanın faydaları nelerdir? Pırasa mevsimi gelmişken yemeniz için 6 önemli neden

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, kış aylarının vazgeçilmezi, soğangillerden allium ailesinin üyesi pırasanın potasyum, A, C, B ve K vitaminlerinden zengin olduğunu belirterek, “Pırasa, sindirimde sülfenik asit üreten bir organosülfür bileşiği olan allisin de içerir. Allisin karaciğerde kolesterol üretimini engeller. Allisin aynı zamanda kan basıncını azaltmaya yardımcıdır. İçeriğindeki kaempferol flavonoid maddesi ile kan damarlarındaki hasarları azaltmaya yardımcıdır, kan basıncını düzenler” dedi.

PIRASANIN FAYDALARI NELERDİR?

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Pırasanın düşük kalorisi, lifli yapısı uzun süre tokluk sağlarken, bağırsak hareketlerinin düzenlemesini sağladığını anlatan Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, "İçerisinde bulunan inülin prebiyotiktir. Prebiyotikler, bağırsak florasının düzeni ve çeşitliliğini koruyarak obezite ve kilo alma riskini de azaltmış olur" dedi.

Pırasa tıpkı soğan ve sarımsakta da bulunan sülfür bileşiklerinden zengin bir besindir. Sülfür içeren besinlerin özellikle prostat, mide ve kolon kanserine karşı koruyucu olduğunu belirten Demirkan, ayrıca yapısında bulunan flavonoidler sayesinde yumurtalık kanserine karşı da pırasanın koruyucu olduğunu açıkladı.

Güçlü bir antioksidan olan pırasa, polifenol içerir. Bu antioksidanlar vücudumuzu çeşitli hastalıkların alt yapısını oluşturan serbest radikallere karşı korur. Antioksidan etkili gallik asit içeriği ile cildi tazeler ve yaşlanma karşıtı etki gösterir.

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Yeterli folat alımının hamilelikte son derece önemli olduğunu vurgulayan Demirkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Pırasa da iyi folat kaynaklarındandır. Bunun için özellikle gebe beslenmelerinde kış aylarında sıklıkla yer almalıdır. Pırasayı yemeklerinizde, çorbalarınızda, salatalarınızda ve hatta böreklerinizde değerlendirebilirsiniz. Bağışıklığın korunması ve güçlendirilmesinde etkili olan A ve C vitaminlerinden zengin olan pırasayı kış aylarında mutfağınızdan eksik etmeyin.”

PIRASA YEMEĞİ TARİFİ

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Malzemeler:
6 adet orta boy pırasa
2 adet orta boy havuç
2 yemek kaşığı pirinç
Bir adet limon suyu
Bir su bardağı su
6 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir tatlı kaşığı toz şeker
Bir çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Öncelikle pırasaların dış kabuklarını ve kök kısımlarını ayıklayın ardından pırasaları bol suda yıkayın ve penne şeklinde doğrayın.

Havuçları bol ılık su altında yıkayıp kabuklarını yumuşattıktan sonra kabuklarını soyun. Ardından havuçları uzunlamasına ortadan ikiye kesip pırasalarla uyumlu olacak şekilde doğrayın.
Tabanı geniş bir tencereye sırasıyla; doğranmış pırasayı ve havuçlarınızı yerleştirin. Ardından bol suyla durulayıp suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri üzerine ekleyin, ve toz şekeri ekledikten sonra taze sıkılmış bir adet limonun suyunu tencereye ilave edin.

Ardından bir su bardağı suyunuzu ekleyin. Üzerine 6 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirdiğiniz pırasayı, kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişirin.

PIRASA KALORİ ORANI
100 gramında 61 kcal kaloridir. 150 gram pırasa yemeği ise 92 kaloridir.

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