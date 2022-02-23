Pirinç kekine benziyor ama değil: Süt topları tarifi

Konu sütlü tatlı olunca birçokları için hayat durur. Sütlü tatlıların cazibesine karşı koymak pek kolay değil. Özellikle sütlü tatlıların hafif olması ve damakta enfes bir lezzet bırakması onları vazgeçilmez yapar. Sütlü tariflerin biri de harika bir atıştırmalık olan süt topları! Son derece basit malzemelerle evinizde de yapabileceğiniz süt topları, sizde bağımlılık yapacak! Oldukça lezzetli bir tadı olan süt toplarını kahve yanı bir aperatif olarak da değerlendirebilirsiniz. Üstelik süt toplarını yemesi kadar yapması da bir hayli pratik. Evinizde her an bulundurabileceğiniz malzemeler ile yapabileceğiniz süt toplarının tüm ayrıntıları ve incelikleriyle tarifine geçebiliriz.

SÜT TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı mısır nişastası

2 yemek kaşığı toz şeker

İSTEĞE BAĞLI OLARAK

Kakao tozu

Bir tutam tuz

Hindistan cevizi

Reçel suyu

HAZIRLANIŞI

Uygun bir kaba bütün malzemeleri; sütü, mısır nişastasını ve şekeri (isteğe bağlı olarak tuz) koyup, hiçbir topak kalmayana kadar iyice karıştırın.

Karıştırmak ve hiç topak kalmaması için spatuladan ya da çırpma telinden yardım alabilirsiniz.

Karıştırma işleminin tamamlanmasının ardından bir süzgeç yardımı ile pişireceğiniz tencereye karışımı süzün.

Bu sayede karışımın içinde topak kalmışsa dağılmış olacak.

Süzdükten sonra ocağın altını yakıp, orta ateşte devamlı karıştırarak pişirmeye başlayın.

Bir süre sonra koyu bir yapıya bürünecek. Ancak telaşlanmayın, istediğimiz bu kıvamda olması.

Sert bir yapıya gelip, kıvamını kazanana kadar pişirmeye devam edin.

Pişme işleminin tamamlanmasının ardından karışımı soğuması için bir kaseye bırakın.

Ortalama 5 dakika soğuması için bekletin.

Karışım soğuktan sonra elinizle küçük bezelere ayırın.

Her bezeyi avucunuzda yuvarlayıp düzgünce top haline getirin.

Tüm parçalar için aynı işlemi uygulayın.

Top haline gelen parçaları uygun bir tabağa dizin.

Dilerseniz servis etmeden önce süt toplarının üzerine pembe reçel suyu sürebilir, kakao tozu veya pudra şekeri serpiştirebilirsiniz.



