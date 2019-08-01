Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi

Pilava yeni soluk getirdik! İşte birbirinden yenilikçi 5 pilav tarifi:

LİMONLU BAHAR PİLAVI



Tam da yaz aylarına yakışır bir pilav tarifiyle herkes merhaba. Limonun pilava yakıştığını biz bile bu kadar tahmin edemezdik. Limonlu bahar pilavı tarifi için tıklayın.

KASTAMONU EKŞİLİ PİLAVI



Siyez bulgurunun lezzeti ve Kastamonu'nun bu özel bulgur için yaptığı ekşili yorumuna bayılacaksınız. Bir geleneksel olan Kastamonu ekşili pilav tarifimizi mutlaka deneyin. Tarifin detayları için tıklayın.

MERCİMEKLİ PİLAV



Son derece besleyici, lezzetli, doyurucu bir pilav tarifi daha. Anadolu'nun kadim besin kaynağı bulgur, sağlığa kattıkları saymakla bitmeyen bir tahıl ürünü. Mercimekle birleşen bulgur sağlık bombası yaratacak. Tarifin detayları için tıklayın.

ENGİNARLI PİLAV



Tazecik enginarla hazırladığımız bu tarif tam bir yaz yemeği oldu. Öyle lezzetli ki bu pilav yancı değil adeta ana yemek gibi oldu. Tarifin detayları için tıklayın.

KIYMALI BULGUR PİLAVI



Kıymalı bulgur pilavının yanına şöyle güzel bir cacık yapın ve akşam yemeğinizin keyfini çıkarın. Kıymalı bulgur pilavı tarifi için tıklayın.

