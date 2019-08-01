YEMEK

Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 01.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Yemek masalarının olmazsa olmazı, yaz kış sofralarımızdan eksik etmediğimiz pilavı bu sefer farklılaştırdık ve ortaya muazzam lezzetler çıkardık...

Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi

Pilava yeni soluk getirdik! İşte birbirinden yenilikçi 5 pilav tarifi:

LİMONLU BAHAR PİLAVI
Limonluy
Tam da yaz aylarına yakışır bir pilav tarifiyle herkes merhaba. Limonun pilava yakıştığını biz bile bu kadar tahmin edemezdik. Limonlu bahar pilavı tarifi için tıklayın.

KASTAMONU EKŞİLİ PİLAVI
ekşili
Siyez bulgurunun lezzeti ve Kastamonu'nun bu özel bulgur için yaptığı ekşili yorumuna bayılacaksınız. Bir geleneksel olan Kastamonu ekşili pilav tarifimizi mutlaka deneyin. Tarifin detayları için tıklayın.

MERCİMEKLİ PİLAV
mercimek
Son derece besleyici, lezzetli, doyurucu bir pilav tarifi daha. Anadolu'nun kadim besin kaynağı bulgur, sağlığa kattıkları saymakla bitmeyen bir tahıl ürünü. Mercimekle birleşen bulgur sağlık bombası yaratacak. Tarifin detayları için tıklayın.

ENGİNARLI PİLAV
enginar
Tazecik enginarla hazırladığımız bu tarif tam bir yaz yemeği oldu. Öyle lezzetli ki bu pilav yancı değil adeta ana yemek gibi oldu. Tarifin detayları için tıklayın.

KIYMALI BULGUR PİLAVI
kıymalı
Kıymalı bulgur pilavının yanına şöyle güzel bir cacık yapın ve akşam yemeğinizin keyfini çıkarın. Kıymalı bulgur pilavı tarifi için tıklayın.

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