Tane tane dökülen tam ölçülü pilavın sırrı! Birkaç damla limon bakın neler yapıyor

Türk mutfağının demirbaş yemeklerinden biri olan pilav, kıvamında ve tane tane yapıldığında tadına doyum olmaz. Peki pilav pişirirken nelere dikkat etmeli, pilavın lapa olması nasıl önlenmeli, su ve pirinç ölçüsü nasıl olmalı? Hepsini adım adım anlattık. Püf noktalarına dikkat ettiğiniz müddetçe pilavınızın kötü olma gibi bir şansı yok. İşte başlıyoruz!
Pilava suyunu ilave ettikten sonra, kısık ateşte suyunu çekmesi beklenir. Ardından tencerenin altı kapatılır.
Temiz bir mutfak bezi veya kağıt havluyla dinlendirmeye bırakılır. Böylelikle pilavın iyice yumuşaması ve suyunu çekmesi sağlanır. Gazete kağıdı kullanılmamalıdır. Çünkü gazete kağıdı üstündeki boyalar, pirince zarar vermektedir. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirilen pilav, servis edilebilir.
Pilav pişirirken dikkat edilmesi gereken bir kaç husus vardır. Öncelikle pirincin temiz olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü ne şekilde üretildiğini bilemeyiz. Pirinç ayıklanmalı ve yıkanmalıdır.
Pilavın yapışması istenmiyorsa, iyice yıkayıp ve durulayıp nişasta oranı düşürülmelidir. Kullanılacak yağ mutlaka eritilmelidir.
Pilavın su miktarına dikkat edilmelidir. Tavuk, et hatta sebze suyu kullanırken çok fazla su kullanmamaya dikkat edilmelidir. Aksi takdirde pilav lapa olur.
Pilavı sadece kavururken karıştırmak gerekir. Suyu ekledikten sonra kapak kapatılmalıdır. Pilav mutlaka demlenmeye bırakılmalıdır. Eğer içerisinde limon gibi aromatik sebzeler konulmuşsa, demleme esnasında çıkartmak gerekir.
Pilavı ilk önce harlı ateşte, daha sonra suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirmek gerekir. Pilav ısıtılırken pencerenin dibine yapışmaması için biraz ıslatılır.
Pirinçlerin yapışmaması ve lapa haline gelmemesi için bir çok metot uygulanabilir. Kullanılan pirinç iri taneli bir pirinçse, sıcak su içine bir kaç damla limon damlatarak bekletilebilir. Ardından soğuk suda iyice durulanır. Bunun haricinde pişirirken de bir kaç damla limon suyu konulabilir.
Pilavın yapışmaması için, teflon gibi bir tencere de kullanılabilir. Bunun haricinde pilavı mümkün olduğunca tahta kaşıkla karıştırmak gerekir.
Pişirirken pirinç tanelerini kırmadan, tahta kaşığı tencerenin dibine yapıştırarak karıştırılmalıdır.
Pilav öncelikle et suyuyla veya tavuk suyuyla lezzetlendirilir. Tablet kullanmaktansa, kişinin evde kendi tavuk suyunu yapması daha sağlıklıdır. Bu suyun bütün tavukla yapılması daha iyi olur. Yağ oranı yüksek but kısmını kullanarak da, üzerine su eklenen tavuk haşlanabilir. Bunun içine arzu edilirse soğan, sarımsak, kereviz yaprağı, havuç gibi sebzeler katılabilir. İyice kaynadıktan sonra bu suyu süzüp bir çok seferde kullanmak mümkündür. Pilavı lezzetlendirmek için, içerisine üzüm, dolmalık fıstık, havuç, mantar hatta kuru kayısı gibi meyveler bile konulabilir.
Yapılacak pilavın çeşidine göre, pilavda farklı farklı pirinçler kullanılabilir. Mesela İran pilavı yapılmak isteniyorsa, jasmin adı verilen daha ince taneli pirinç kullanılır. Uzakdoğu tipi pilavlarda da bu pirinç kullanılabilir.
Bunların haricinde normal pilav yapılmak isteniyorsa baldo ve osmancık pirinç tercih edilebilir. Bunlar biraz ufak ve iri taneli pirinçlerdir. Asla kırık pirinç kullanılmaması gerekir. Çünkü kırık pirinç yapısı gereği bozuk bir pirinçtir. Kırık pirinçleri dolmalarda, sütlaç gibi tatlılarda kullanmak gerekir.
Pirincin çeşidine göre, pirinç ve su ölçüsü farklı farklı ayarlanmalıdır. Özellikle ince taneli jasmin gibi pirinçlerde 1'e 1 ölçü yeterli olacaktır. Oysa ki daha kalın taneli pirinçlerde 1'e 1,5 ölçü su kullanılması gerekir.
Domatesli pilav yapılacaksa, domatesin de suyu olacağı için su ölçüsünü ona göre ayarlamak gerekir. Bir su bardağı domates konulacaksa, normal bir pilavda yarım su bardağı su ilave edilir. Aksi halde çok lapa bir pilav elde edilir.
Pirinç pilavında kullanmak için iki çeşit şehriye hazırlanabilir. Biri arpa şehriye, diğeri de tel şehriyedir.
Tel şehriye yapı olarak daha ince bir şehriyedir. Arpa şehriye ise minik ve tombul bir şehriyedir.
Pilav yaparken her ikisinin de kavrulması gerekir. Ölçü olarak düşünülecek olursa, bol şehriyeli bir pilav isteniyorsa, 2 su bardağı pirince bir su bardağı şehriye ilave edilebilir. Sadece aromasını versin isteniyorsa, 3/4 veya yarım bardak kadar şehriye ilave etmek yeterli olacaktır.
Önemli olan, tereyağıyla şehriyeyi güzelce kavurmaktır. Arpa şehriye o kadar kolay yanmayabilir, ama tel şehriye çok hızlı yanacaktır. Dolayısıyla rengini vermeye başladığı anda yanında sıcak suyu ve pirinci mutlaka hazır olmalıdır ve hemen kullanılabilir şekilde yanımızda durmalıdır.
Her iki şehriyede önceden kavrulur, üzerine pirinci eklendikten sonra suyu eklenir. Suyunu çektikten sonra demlemeye bırakarak pişirme metodu uygulanır.
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