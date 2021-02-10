Tane tane dökülen tam ölçülü pilavın sırrı! Birkaç damla limon bakın neler yapıyor

Türk mutfağının demirbaş yemeklerinden biri olan pilav, kıvamında ve tane tane yapıldığında tadına doyum olmaz. Peki pilav pişirirken nelere dikkat etmeli, pilavın lapa olması nasıl önlenmeli, su ve pirinç ölçüsü nasıl olmalı? Hepsini adım adım anlattık. Püf noktalarına dikkat ettiğiniz müddetçe pilavınızın kötü olma gibi bir şansı yok. İşte başlıyoruz! PİLAV MALZEMELERİ 2 su bardağı pirinç

3 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

Soğan

2 dilim limon

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber PİLAV NASIL YAPILIR? Pilavı yapmadan önce soğan doğranmalıdır. Ufak bir boy soğan yeterli olacaktır. Soğan tamamen aroma için kullanılacaktır. Damak zevkine göre miktarına karar verilebilir. Soğanın gözleri yakmaması için çok keskin bir bıçak kullanılması, soğanın soğuk suyla yıkanması gerekmektedir.

İki yemek kaşığı kadar tereyağı tencereye konur ve eritilmeye başlanır. Yağı çok fazla kızdırmadan soğanlar içine ilave edilir ve kavrulmaya başlanır. Soğanların acılığı gidene ve aromasını vermeye hazır olana kadar karıştırılmalıdır.

Pirinçler daha önceden kaynar suda yarım saat kadar bekletildiği ve iyice durulandığı için, pirinçleri çok uzun süre kavurmamak gerekir. Eğer sıcak suda bekletmemiş olsaydık 15 dakika kadar kavurmuş olmak gerekirdi.

Pirinçler tencereye dökülür ve dairesel hareketlerle karıştırılmaya başlanır. Tahta kaşıkla tencerenin dibinden başlayıp pirinçleri kırmadan karıştırmak gerekir. Harlı ateşte 10 dakikaya kadar kavrulursa yeterli olacaktır. Pirincin ve soğanın çok fazla yanıp kavrulmasına engel olunmalıdır. Bu noktada biraz tuz ilave edilebilir. Şayet hazır et suyu ve tablet kullanıyorsanız, onların içerisinde tuz oranı yüksek olduğu için hiç koymayabilir ya da çok az tuz kullanabilirsiniz.

Pirinç kavrulduktan sonra, üzerine suyu eklenir. Ardından son bir kez karıştırılır. Tercihe göre üzerine biraz karabiber ilave edilebilir. Arzu ediliyorsa limon kabuğu da tencereye konabilir.

Ardından tencerenin kapağı kapatılır, ocağın ateşi iyice açılır. Suyunu çekene kadar harlı ateşte, çok az suyu kaldığında ateşin altını kısarak pişirmek gerekir.

Pilav suyunu çektikten sonra, ocağın ateşi kapatılır ve pilav demlenmeye bırakılır. Demleme işlemi için temiz bir mutfak bezi kullanılır. Tencerenin üzeri kapatılır. Yarım saat kadar dinlendirmeye bırakılır.

Pilav demlendikten sonra servise başlanabilir. Kaseye çok az zeytinyağı dökülür ve bir fırça yardımıyla kasenin geneline dökülür. Ardından pilav kaseye doldurulur, kasenin üzerine tabak konur. Ters çevrilerek pilav tabağa dökülür.

Üzerine arzuya göre bir dilim limon konulabilir. Taze maydanoz ile de süslenebilir. Yerli safranla renk verilebilir. Karabiber de kullanılabilecek baharatlar arasındadır. PİLAV NASIL DEMLENİR? Pilava suyunu ilave ettikten sonra, kısık ateşte suyunu çekmesi beklenir. Ardından tencerenin altı kapatılır. Temiz bir mutfak bezi veya kağıt havluyla dinlendirmeye bırakılır. Böylelikle pilavın iyice yumuşaması ve suyunu çekmesi sağlanır. Gazete kağıdı kullanılmamalıdır. Çünkü gazete kağıdı üstündeki boyalar, pirince zarar vermektedir. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirilen pilav, servis edilebilir. PİLAV PİŞİRİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Pilav pişirirken dikkat edilmesi gereken bir kaç husus vardır. Öncelikle pirincin temiz olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü ne şekilde üretildiğini bilemeyiz. Pirinç ayıklanmalı ve yıkanmalıdır. Pilavın yapışması istenmiyorsa, iyice yıkayıp ve durulayıp nişasta oranı düşürülmelidir. Kullanılacak yağ mutlaka eritilmelidir.

Pilavın su miktarına dikkat edilmelidir. Tavuk, et hatta sebze suyu kullanırken çok fazla su kullanmamaya dikkat edilmelidir. Aksi takdirde pilav lapa olur. Pilavı sadece kavururken karıştırmak gerekir. Suyu ekledikten sonra kapak kapatılmalıdır. Pilav mutlaka demlenmeye bırakılmalıdır. Eğer içerisinde limon gibi aromatik sebzeler konulmuşsa, demleme esnasında çıkartmak gerekir. Pilavı ilk önce harlı ateşte, daha sonra suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirmek gerekir. Pilav ısıtılırken pencerenin dibine yapışmaması için biraz ıslatılır. PİLAV PİŞİRİRKEN PİRİNÇLERİN YAPIŞMAMASI NASIL SAĞLANIR? Pirinçlerin yapışmaması ve lapa haline gelmemesi için bir çok metot uygulanabilir. Kullanılan pirinç iri taneli bir pirinçse, sıcak su içine bir kaç damla limon damlatarak bekletilebilir. Ardından soğuk suda iyice durulanır. Bunun haricinde pişirirken de bir kaç damla limon suyu konulabilir. Pilavın yapışmaması için, teflon gibi bir tencere de kullanılabilir. Bunun haricinde pilavı mümkün olduğunca tahta kaşıkla karıştırmak gerekir. Pişirirken pirinç tanelerini kırmadan, tahta kaşığı tencerenin dibine yapıştırarak karıştırılmalıdır.

PİLAV NASIL LEZZETLENDİRİLİR? Pilav öncelikle et suyuyla veya tavuk suyuyla lezzetlendirilir. Tablet kullanmaktansa, kişinin evde kendi tavuk suyunu yapması daha sağlıklıdır. Bu suyun bütün tavukla yapılması daha iyi olur. Yağ oranı yüksek but kısmını kullanarak da, üzerine su eklenen tavuk haşlanabilir. Bunun içine arzu edilirse soğan, sarımsak, kereviz yaprağı, havuç gibi sebzeler katılabilir. İyice kaynadıktan sonra bu suyu süzüp bir çok seferde kullanmak mümkündür. Pilavı lezzetlendirmek için, içerisine üzüm, dolmalık fıstık, havuç, mantar hatta kuru kayısı gibi meyveler bile konulabilir. PİRİNÇ PİLAVINDA HANGİ PİRİNÇ TÜRLERİ KULLANILIR? Yapılacak pilavın çeşidine göre, pilavda farklı farklı pirinçler kullanılabilir. Mesela İran pilavı yapılmak isteniyorsa, jasmin adı verilen daha ince taneli pirinç kullanılır. Uzakdoğu tipi pilavlarda da bu pirinç kullanılabilir. Bunların haricinde normal pilav yapılmak isteniyorsa baldo ve osmancık pirinç tercih edilebilir. Bunlar biraz ufak ve iri taneli pirinçlerdir. Asla kırık pirinç kullanılmaması gerekir. Çünkü kırık pirinç yapısı gereği bozuk bir pirinçtir. Kırık pirinçleri dolmalarda, sütlaç gibi tatlılarda kullanmak gerekir.