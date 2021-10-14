Tatlısı bile var! Pirinçle yapabileceğiniz en ilginç tarifler

Pirinci sadece pilav yapmak için kullanıyorsanız, misafirlerinizi ve ailenizi şaşkına çevirip sizi de keyiflendirecek tarifler denemeye ne dersiniz? Gelin, o tariflere bir göz atalım.

ÇİN USULÜ PİRİNÇ MÜCVERİ TARİFİ

MALZEMELER

300 gr pirinç

250 gr taze soğan

200 gr kırmızı dolmalık biber

125 gram margarin

2 yemek kaşığı soya sosu

1 diş dövülmüş sarımsak

4 adet yumurta

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Pirinçleri 15 dakika haşlayın ve sonrasında soğutun.

Dolmalık kırmızı biber ve taze soğanları ince ince doğrayın.

Doğradığınız sebzeleri soğumaya bıraktığınız pirincin üzerine ekleyin.

Sırasıyla yumurta, soya sosu, sarımsak ve karabiberi pirinçli karışıma ekleyin.

Ardından bir tavada erittiğiniz margarinin üzerine hazırladığınız karışımdan bir yemek kaşığı dökün ve hafif yayın.

Ters-düz ederek pişirin.

Pişen her mücveri peçete serdiğiniz tabağa koyun.

PİRİNÇLİ ELMA TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı Amerikan pirinci

4 adet kırmızı elma

Yarım litre su

6 çorba kaşığı bal

3 tutam zencefil

5 çorba kaşığı kuru üzüm

5 çorba kaşığı sultani üzüm

1 çay kaşığı tarçın

4 çorba kaşığı margarin

2 çorba kaşığı çekilmiş ceviz

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Pirinçleri bir tencerede tuz ekleyerek kaynatın.

Kaynayan pirinçlerin altını kısın ve yaklaşık 15 dakika boyunca suyunu çekene kadar pişirin.

Elmaları soyduktan sonra çekirdeğini oyarak çıkartın.

Pişen pirinçlere bal, zencefil, tarçın, sultani üzüm ve kuru üzümü ekleyin.

Bu karışımı oyduğunuz elmaların içine koyun.

Elmaları fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

Elmalar pişerken ara ara margarin sürün.

Fırından aldığınız elmaları, kalan pirinçli karışımı tabağa yayarak üstüne koyun.

Son olarak ceviz içini elmaların üzerine serpin. Soğuyana kadar bekleyin.

PİRİNÇ TAVUKLU KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı beyaz pirinç

Sıvı yağ

Tavuk göğsü

Yumurta

Galeta unu

Tuz

Karabiber

Kekik

HAZIRLANIŞI