Tatlısı bile var! Pirinçle yapabileceğiniz en ilginç tarifler

Pirinci sadece pilav yapmak için kullanıyorsanız, misafirlerinizi ve ailenizi şaşkına çevirip sizi de keyiflendirecek tarifler denemeye ne dersiniz? Gelin, o tariflere bir göz atalım.
MALZEMELER
300 gr pirinç
250 gr taze soğan
200 gr kırmızı dolmalık biber
125 gram margarin
2 yemek kaşığı soya sosu
1 diş dövülmüş sarımsak
4 adet yumurta
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri 15 dakika haşlayın ve sonrasında soğutun.
Dolmalık kırmızı biber ve taze soğanları ince ince doğrayın.
Doğradığınız sebzeleri soğumaya bıraktığınız pirincin üzerine ekleyin.
Sırasıyla yumurta, soya sosu, sarımsak ve karabiberi pirinçli karışıma ekleyin.
Ardından bir tavada erittiğiniz margarinin üzerine hazırladığınız karışımdan bir yemek kaşığı dökün ve hafif yayın.
Ters-düz ederek pişirin.
MALZEMELER
1 su bardağı Amerikan pirinci
4 adet kırmızı elma
Yarım litre su
6 çorba kaşığı bal
3 tutam zencefil
5 çorba kaşığı kuru üzüm
5 çorba kaşığı sultani üzüm
1 çay kaşığı tarçın
4 çorba kaşığı margarin
2 çorba kaşığı çekilmiş ceviz
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri bir tencerede tuz ekleyerek kaynatın.
Kaynayan pirinçlerin altını kısın ve yaklaşık 15 dakika boyunca suyunu çekene kadar pişirin.
Elmaları soyduktan sonra çekirdeğini oyarak çıkartın.
Pişen pirinçlere bal, zencefil, tarçın, sultani üzüm ve kuru üzümü ekleyin.
Bu karışımı oyduğunuz elmaların içine koyun.
Elmaları fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.
Elmalar pişerken ara ara margarin sürün.
Fırından aldığınız elmaları, kalan pirinçli karışımı tabağa yayarak üstüne koyun.
MALZEMELER
2 su bardağı beyaz pirinç
Sıvı yağ
Tavuk göğsü
Yumurta
Galeta unu
Tuz
Karabiber
HAZIRLANIŞI
İlk olarak pirinçleri ve tavuk göğsünü ayrı ayrı haşlayın.
Pirinçleri dinlendirin. Tavuk göğsünü de mutfak robotundan geçirin.
Dinlendirdiğiniz pirinçlere tavuk göğsü ve baharatları ekleyin.
Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın.
Bir kapta yumurtayı çırpın. Ayrı bir kaba galeta ununu dökün.
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