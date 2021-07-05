Pirinçsiz Risotto tarifi: Pirinçsiz Risotto nasıl yapılır?

MasterChef programının elemeleri geçtiğimiz haftalarda başladı. Birçok farklı kültürden yarışmacıların gelerek programda marifetlerini gösterdikleri yarışmanın yeni bölüm fragmanındaki bir yarışmacı ise dikkat çekti. İtalyan mutfağının en gözde yemeklerinden biri olan ve temel malzemesi pirinç olan Risotto’yu “pirinçsiz” bir şekilde yapacağını söyleyen yarışmacı şeflerin tepkisini çekti.
“Pirinçsiz Risotto”
Risotto temel olarak pirinç kullanılarak yapılan bir İtalyan yemeğidir. Alternatif olarak bazı durumlarda pirinç yerine bulgur kullanılarak da evlerde Risotto yapılabilir.
MasterChef programının yeni bölümünde ise bir yarışmacının “Pirinçsiz” Risotto yapacağını söylemesi, jürilerin tepkisini çekti.
Yarışmacı Risotto yaparken pirinç yerine kereviz kullanacağını dile getirdi. Bunun üstüne İtalyan şef Danilo Zanna ise, “Adana kebap etsiz olur mu?” diyerek tepki gösterdi.
Yayınlanacak yeni bölümde “pirinçszi” Risotto tarifi yarışmacı tarafından verilecek. Ancak alternatif olarak Bulgurlu Risotto tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
Malzemeler
Okuyucu Yorumları 0 yorum