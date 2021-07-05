Pirinçsiz Risotto tarifi: Pirinçsiz Risotto nasıl yapılır?

MasterChef programının elemeleri geçtiğimiz haftalarda başladı. Birçok farklı kültürden yarışmacıların gelerek programda marifetlerini gösterdikleri yarışmanın yeni bölüm fragmanındaki bir yarışmacı ise dikkat çekti. İtalyan mutfağının en gözde yemeklerinden biri olan ve temel malzemesi pirinç olan Risotto’yu “pirinçsiz” bir şekilde yapacağını söyleyen yarışmacı şeflerin tepkisini çekti.

“Pirinçsiz Risotto”

Risotto temel olarak pirinç kullanılarak yapılan bir İtalyan yemeğidir. Alternatif olarak bazı durumlarda pirinç yerine bulgur kullanılarak da evlerde Risotto yapılabilir.

MasterChef programının yeni bölümünde ise bir yarışmacının “Pirinçsiz” Risotto yapacağını söylemesi, jürilerin tepkisini çekti.

Yarışmacı Risotto yaparken pirinç yerine kereviz kullanacağını dile getirdi. Bunun üstüne İtalyan şef Danilo Zanna ise, “Adana kebap etsiz olur mu?” diyerek tepki gösterdi.

Yayınlanacak yeni bölümde “pirinçszi” Risotto tarifi yarışmacı tarafından verilecek. Ancak alternatif olarak Bulgurlu Risotto tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

BULGURLU RİSOTTO TARİFİ

Malzemeler

1, 5 su bardağı bulgur

1 adet soğan

200 gr mantar

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı ince doğranmış fesleğen

2 yemek kaşığı tereyağı

4, 5 su bardağı tavuk suyu

Tuz, karabiber

1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

BULGURLU RİSOTTO YAPILIŞI

Öncelikle soğanlarımızı ve sarımsağı incecik doğrayıp yağda soteleyelim.

Üzerine bulguru ekleyip soteleme işlemine devam edelim.

Küçük küçük doğradığımız mantarları da ilave ederek bir kaç dakika daha kavuralım.

Diğer yandan kaynamakta olan tavuk suyumuzdan azar azar ilave edelim.

Suyunu çektikçe tekrar su ekleyelim. Bulgur şişinceye kadar bu isleme devam edelim.

Tuzunu ve son kalan suyu da ilave edelim ve altını kapatalım.

İçerisine fesleğen ve karabiber ekleyerek karıştıralım.

Son olarak parmesan ve tereyağını ekleyip karıştıralım. Bekletmeden servis yapalım.



