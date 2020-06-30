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Pırlanta Merkezlerinin uzaktan eğitimine yoğun ilgi

İZMİR HABERLERİ  | 30.06.2020 11:16 | Son Güncelleme

Korona virüsü önlemleri kapsamında Pırlanta Merkezleri’nde uzaktan eğitim başlatan Buca Belediyesi, eğlendirirken öğreten videolarla evlere konuk oldu.

Korona virüsü önlemleri kapsamında Pırlanta Merkezleri’nde uzaktan eğitim başlatan Buca Belediyesi, eğlendirirken öğreten videolarla evlere konuk oldu. Her hafta farklı konularda hazırlanan; çevre bilincinden matematiğe, okuma yazmadan sanata uzanan eğitim videoları, Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri sosyal medya hesabından takip edilebiliyor.
Korona virüsü nedeniyle tesis ve merkezlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara veren Buca Belediyesi, pandemi başından beri Pırlanta Merkezleri’ndeki uzaktan eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kentin çeşitli bölgelerindeki 10 merkezinde, 3-6 yaş grubu yaklaşık 7 bin çocuğa geçici bakım hizmeti veren Pırlanta Merkezleri, uzaktan eğitim ile miniklerin evlerinde kaldığı süreyi en verimli şekilde geçirmelerini sağladı.
Eğitim kapsamında merkezdeki öğretmenler, sosyal medya aracılığıyla öğrencilerinin evlerine konuk oldu. Okul öncesi çağı çocukların psikomotor, sosyal, ince-kaba motor gelişimleri ile bilimsel süreç becerilerini destekleyici eğitim çalışmalarını içeren; Türkçe, Matematik, okuma-yazma, Fen, sanat, müzik ve drama gibi birçok konuda, toplam 105 eğitim videosu hazırlandı. Her hafta yenilenen videolarda, her ebeveynin evinde bulunan materyallerle çocuklarıyla birlikte uygulayacağı etkinlikler gerçekleştirildi.
Çocukların geçirdiği zamanı iyileştirmenin yanı sıra anne babaların da evdeki stres ve kaygılarını indirmeye yardımcı olan eğitim programı yoğun ilgi gördü. Yayınlanan videoları toplamda 48 bin 518 okul öncesi çağı çocuk ve ebeveyni tarafından izlenip, uygulandı. Bucalı ailelerin evde geçirdiği zamanda, çocuklar ve diğer aile üyelerinin yakın ilişki ve güçlü bağlar kurmasına katkı sağlandı. Uzaktan eğitim programı, yüz yüze eğitimin başlayacağı eğitim-öğretim dönemine kadar devam edecek.

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