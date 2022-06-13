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Pirlo'dan Fatih Terim hakkında açıklama geldi! Kitabında yazanlar olay yaratmıştı...

13.06.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Fatih Terim hakkında konuşan Pirlo, "Fatih Terim'i fazla hatırlamıyorum bile. 2 ay civarı onunla çalıştık. Söyleyeceklerim bu kadar!" dedi.

Pirlo'dan Fatih Terim hakkında açıklama geldi! Kitabında yazanlar olay yaratmıştı...

Son dakika haberleri... Andrea Pirlo'nun Fatih Karagümrük'ün başına geçmesinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fatih Terim hakkında konuşan Pirlo'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"TERCÜME EDİLİRKEN FARKLI BİR TERCÜME EDİLDİ"

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Pirlo, "Kitapta ne yazdığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok sene geçti. Herhalde, tercüme edilirken farklı bir tercüme edildi. Fatih Terim, sadece iki ay benim hocam oldu. Ona karşı çok iyi hislerim var. Söyleyeceklerim bu kadar!" dedi.

İŞTE PİRLO'NUN KİTABINDAKİ TERİM BÖLÜMÜ

"Berlusconi ve Ancelotti arasında karşılıklı sevgiye dayanan, oldukça sağlam bir ilişki vardı. Fakat bunun Milan'ı çalıştıran herkes için geçerli olduğunu söyleyemem, örneğin Fatih Terim...

Görevi boyunca kendisinin adeta gölgesi gibi olan deli bir tercümanı vardı. Terim'in 5 dakikalık ateşli konuşmalarını, duygusuz şekilde 5 saniyede tercüme eden bir adam... Tercümanı bir ara Terim'e medya ile tüm ilişkileri süresiz kesmesini tavsiye etti. Medya ile ilişkileri kesmek... Süresiz... AC Milan'da... İletişimin her şeyden önemli olduğu ve mükemmel yönetildiği bir kulüpte...

Fatih Terim tahta başında dakikalarca taktik anlatırdı. Maçtan önce beni yanına çağırırdı. Bu maçı taraftar için kazanmalıyız, oyunun merkezinde de sen varsın, topları sen yönlendirmelisin diye söylerdi ancak tercümanı başka şekilde ifade ediyordu. Özellikle göreve başladığı ilk günlerde yaptığı takım toplantıları ise unutulmazdı. Terim eline bir tebeşir alıp taktik tahtasına 11 daire çizerdi. Tahtadaki her daire sahaya çıkacak bir oyuncuyu temsil ederdi. Ancak konuşmanın ortasında taktik tahtası, çizdiği oklardan ve karalamalardan öyle bir hale gelirdi ki; hangi dairenin kimi işaret ettiğini anlamak imkansızlaşırdı. Taktik tahtası, oyuncuları ve mevkileri birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı karmakarşılık bir hal alırdı. Kısacası tam bir kaos... Sadece kalecinin kendi pozisyonundan emin olabildiği bir kaos...

Toplantı sırasında bir daireyi işaret edip, "Costacurta, tam burada olman gerekiyor" diye konuşmaya başlardı. Bir gün dayanamayıp, "Ama patron, o gösterdiğin dairenin biraz önce benim olduğunu söyledin, Costacurta değil ki" demek zorunda hissettim.

İşin daha da kötüsü konuşma ilerledikçe defans bölgesindeki dairelerle, forvettekileri karıştırmaya başlardı. Artık öyle bir hal almıştı ki, kendi aramızda 'Acaba bunu Berlusconi'nin gizli rüyası olan 2-4-4 taktiğini gerçekleştirmek için bilerek mi yapıyor' diye şakalaşmaya başlamıştık."


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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