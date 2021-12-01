Pirohi, piruhi ve piruşki isimleri ile bilinir. Bir çeşit mantı olan piruhi tarifi, Amasya’da kaypak olarak bilinir. Bu yemeğin hamuru oldukça incedir. Bu sebeple belli başlı malzemelerin tarifte kullanılması gerekir. Peki piruhi tarifi (Pirohu tarifi) nasıl yapılır? Piruhi tarifi malzemeleri neler? İşte detaylar...

PİRUHİ MALZEMELERİ

500 gr un

Aldığı kadar su

100 ml sıvı yağ

1 yumurtanın yarısı

1 yemek kaşığı tuz

İç harcı için;

250 gr tuzsuz nor (Lor) peyniri

Kuru nane

Üzeri için;

1 paket hellim

Kuru nane

PİRUHİ NASIL YAPILIR?

Tuz, yumurta ve unu kulak memesi kıvamına gelene kadar karıştırın, su ekleyin. Kıvam aldığında iyice yoğurun ve yarım saat hamur streç film ile üzerini kapatıp dinlendirin. İç harcını hazırlamak için nor peyniri çatal yardımıyla ezin ve kuru nane ilave edin. Üzeri için hellim peyniri rendeleyin ve kuru nane ile karıştırın. Kaynatmak için tencereye su ve biraz tuz ilave edin.

Hamuru 2 beze halinde kesin. Tezgahı ve merdaneyi unlayın, hamuru ince bir şekilde açın. Yarısına katlayın ve aralıklarla iç harcını yerleştirin. Ardından hamurun diğer yarısını üstüne kapatıp fincan yardımı ile harçlı yerleri ayırın. İçindeki havayı alın ve kenarlarına bastırın. Kaynar suya atıp dakika haşlayın. Tabağa alıp üzerine hellimli karışımdan dökün. Afiyet olsun...



