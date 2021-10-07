MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş yeni imajıyla şaşkına çevirdi!

Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş yeni imajıyla şaşkına çevirdi!

07.10.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisinde 'Orço' karakterine hayat veren genç oyuncu Burak Alkaş, son haliyle görenleri şaşırttı.

Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş yeni imajıyla şaşkına çevirdi!

Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu ve Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı gençlik dizisi Pis Yedili'de canlandırdığı 'Orço' karakteriyle hafızalara kazınan Burak Alkaş, yeni tarzıyla görenleri şaşkına çevirdi. İşte Burak Alkaş'ın yeni imajı:

Pis Yedili'nin Orço'su yeni imajıyla şaşkına çevirdi!

Burak Alkaş, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinde 'Profesör Fikri' karakterini canlandırıyor.

Pis Yedili'nin Orço'su yeni imajıyla şaşkına çevirdi!

Pis Yedili'de sık sık kullandığı 'Kamiller' sözüyle akıllara kazınan Alkaş, yıllar önce verdiği bir röportajda ''Beni görüp 'Kamil' diye seslenenler de var, birbirlerine bu sözle takılanlar da. Roman havası bile yapıldı bu söze. Bana uğurlu geldi'' ifadelerini kullanmıştı.

Pis Yedili'nin Orço'su yeni imajıyla şaşkına çevirdi!

Alkaş, kendisini milyonların tanımasını sağlayan Orço karakterini oynarken çok eğlendiğini, hatta bazen hızını alamayıp bütün seti gülme krizine soktuğunu anlatmıştı.

BURAK ALKAŞ KİMDİR?

Burak Alkaş, 17 Mayıs 1983 tarihinde İzmir'in Göztepe ilçesinde dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi alan oyuncu, 2011 yılında Pis Yedili dizisiyle ekran macerasına başladı. Ardından Yeşil Deniz dizisinde yer aldı. 2019 yılında Tozkoparan dizisine Profesör Fikri karakteriyle dahil oldu.

Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş yeni imajıyla şaşkına çevirdi!

Burak Alkaş, 2015 yılında Seçil Alkaş ile dünyaevine girdi.

Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş yeni imajıyla şaşkına çevirdi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozduİhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu
1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu
'La Casa de Papel'in 'Berlin'i Pedro Alonso, Türkiye'ye geliyor! 'La Casa de Papel'in 'Berlin'i Pedro Alonso, Türkiye'ye geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Show TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Skandal! Öcalan fotoğrafının altında görüştüler

Skandal! Öcalan fotoğrafının altında görüştüler

Son görüntüleri ortaya çıktı

Son görüntüleri ortaya çıktı

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.