Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş yeni imajıyla şaşkına çevirdi!

Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu ve Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı gençlik dizisi Pis Yedili'de canlandırdığı 'Orço' karakteriyle hafızalara kazınan Burak Alkaş, yeni tarzıyla görenleri şaşkına çevirdi. İşte Burak Alkaş'ın yeni imajı:

Burak Alkaş, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinde 'Profesör Fikri' karakterini canlandırıyor.

Pis Yedili'de sık sık kullandığı 'Kamiller' sözüyle akıllara kazınan Alkaş, yıllar önce verdiği bir röportajda ''Beni görüp 'Kamil' diye seslenenler de var, birbirlerine bu sözle takılanlar da. Roman havası bile yapıldı bu söze. Bana uğurlu geldi'' ifadelerini kullanmıştı.

Alkaş, kendisini milyonların tanımasını sağlayan Orço karakterini oynarken çok eğlendiğini, hatta bazen hızını alamayıp bütün seti gülme krizine soktuğunu anlatmıştı.

BURAK ALKAŞ KİMDİR?

Burak Alkaş, 17 Mayıs 1983 tarihinde İzmir'in Göztepe ilçesinde dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi alan oyuncu, 2011 yılında Pis Yedili dizisiyle ekran macerasına başladı. Ardından Yeşil Deniz dizisinde yer aldı. 2019 yılında Tozkoparan dizisine Profesör Fikri karakteriyle dahil oldu.

Burak Alkaş, 2015 yılında Seçil Alkaş ile dünyaevine girdi.



