Pis Yedili'nin Zeki'si son haliyle şoke etti! Karizmasıyla yakıp geçiyor

Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu, Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde hayat verdiği 'Zeki' karakteriyle akıllarda yer edinen Ümit Erlim, son haliyle ağızları açık bıraktı. Erlim, şimdilerde karizmatik pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor. İşte Ümit Erlim'in son hali:

FİZİK MÜHENDİSLİĞİNİ YARIM BIRAKTI

Ümit Erlim, tiyatroya nasıl yöneldiğini şu sözlerle anlatmıştı: Annem matematik mühendisi, babam iktisat mezunu. Ben de fen lisesi sonrası İTÜ’de Fizik Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra sosyal anlamda kendimi eksik hissettim. Kamera önü oyunculuğuna dair kursa gittim. Orada da bir şeyler eksikti. Tiyatroyla uğraşmaya başladım. Teknik üniversitede tiyatro grupları çok meşhurdu. Bir gruba dahil oldum. İkinci yılımda da oyun çıkarmaya başladık. Okulu üçüncü yılımda bıraktım ve Kadir Has Üniversitesi’nde tiyatro bölümünü burslu kazandım.

ASLINDA 'ZEKİ' YOKTU

Ümit Erlim, aslında dizide 'Zeki' diye bir karakterin olmadığını, Gani Müjde'nin bu karakteri kendisi için yazdığını belirtmiş, ''Oynaya oynaya gelişti ve o karakter büyüdü. İnsanlar bu karakteri konuşmaya başladı. 3 sene sürdü. 100 bölüm oynadım” demişti.

KREDİ ÇEKİP İNGİLTERE'YE TAŞINDI

Ümit Erlim, Pis Yedili macerası son bulduktan sonra 4 sene boyunca eğitim için yurt dışında yaşadı. Diziden sonra benzer rollerde teklifler geldiğini ancak sıcak bakmadığını söyleyen oyuncu, kredi çekip İngiltere'de tiyatro üzerine yüksek lisans yapmayı tercih etti. Erlim, İngiltere'deyken Çağan Irmak'ın Nadide Hayat filminde de rol almıştı.

Sonrasında Türkiye'ye dönen Ümit Erlim, şimdilerde tiyatro ve pilates eğitmenliği yapıyor.



