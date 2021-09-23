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Pis Yedili'nin Zeki'si son haliyle şoke etti! Karizmasıyla yakıp geçiyor

23.09.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pis Yedili dizisinde hayat verdiği 'Zeki' karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Ümit Erlim, son haliyle sevenlerini şaşırttı. Yakışıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Erlim, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

Pis Yedili'nin Zeki'si son haliyle şoke etti! Karizmasıyla yakıp geçiyor

Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu, Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde hayat verdiği 'Zeki' karakteriyle akıllarda yer edinen Ümit Erlim, son haliyle ağızları açık bıraktı. Erlim, şimdilerde karizmatik pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor. İşte Ümit Erlim'in son hali:

Pis Yedili'nin Zeki'sine son haliyle şoke etti! Karizmasıyla yakıp geçiyor

Pis Yedili'nin Zeki'sine son haliyle şoke etti! Karizmasıyla yakıp geçiyor

Pis Yedili'nin Zeki'sine son haliyle şoke etti! Karizmasıyla yakıp geçiyor

FİZİK MÜHENDİSLİĞİNİ YARIM BIRAKTI

Ümit Erlim, tiyatroya nasıl yöneldiğini şu sözlerle anlatmıştı: Annem matematik mühendisi, babam iktisat mezunu. Ben de fen lisesi sonrası İTÜ’de Fizik Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra sosyal anlamda kendimi eksik hissettim. Kamera önü oyunculuğuna dair kursa gittim. Orada da bir şeyler eksikti. Tiyatroyla uğraşmaya başladım. Teknik üniversitede tiyatro grupları çok meşhurdu. Bir gruba dahil oldum. İkinci yılımda da oyun çıkarmaya başladık. Okulu üçüncü yılımda bıraktım ve Kadir Has Üniversitesi’nde tiyatro bölümünü burslu kazandım.

Pis Yedili'nin Zeki'si son haliyle şoke etti! Karizmasıyla yakıp geçiyor

ASLINDA 'ZEKİ' YOKTU

Ümit Erlim, aslında dizide 'Zeki' diye bir karakterin olmadığını, Gani Müjde'nin bu karakteri kendisi için yazdığını belirtmiş, ''Oynaya oynaya gelişti ve o karakter büyüdü. İnsanlar bu karakteri konuşmaya başladı. 3 sene sürdü. 100 bölüm oynadım” demişti.

Pis Yedili'nin Zeki'sine son haliyle şoke etti! Karizmasıyla yakıp geçiyor

KREDİ ÇEKİP İNGİLTERE'YE TAŞINDI

Ümit Erlim, Pis Yedili macerası son bulduktan sonra 4 sene boyunca eğitim için yurt dışında yaşadı. Diziden sonra benzer rollerde teklifler geldiğini ancak sıcak bakmadığını söyleyen oyuncu, kredi çekip İngiltere'de tiyatro üzerine yüksek lisans yapmayı tercih etti. Erlim, İngiltere'deyken Çağan Irmak'ın Nadide Hayat filminde de rol almıştı.

Pis Yedili'nin Zeki'sine son haliyle şoke etti! Karizmasıyla yakıp geçiyor

Sonrasında Türkiye'ye dönen Ümit Erlim, şimdilerde tiyatro ve pilates eğitmenliği yapıyor.

Pis Yedili'nin Zeki'si son haliyle şoke etti! Karizmasıyla yakıp geçiyor


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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Kadir Doğulu
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