Pisa Kulesi'ni geride bıraktı! Neredeyse yıkılacak gibi

İngiltere’de “Britanya’nın Pisa Kulesi” olarak bilinen St James Kilisesi, 5.1 derecelik eğimiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Yüzyıllardır ayakta duran tarihi yapı, şimdi çökme riski ile karşı karşıya.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’nin Lincolnshire bölgesindeki tarihi St James Kilisesi, eğik yapısıyla dikkat çekiyor. 5.1 derecelik eğimiyle kule, İtalya’daki Pisa Kulesi’nden bile daha eğik.

YÜZYILLARDIR AYAKTA AMA TEHLİKE BÜYÜK

  1. yüzyılda inşa edilen ve köy halkı tarafından “Britanya’nın Pisa’sı” olarak anılan kilise, yıllardır ayakta kalmayı başarsa da şimdi ciddi bir restorasyon ihtiyacıyla karşı karşıya. Yetkililer, yapının eğiminin düzeltilmeyeceğini ancak korunması gerektiğini vurguluyor.

100 BİN STERLİNLİK ACİL ÇAĞRI

Kilisenin özellikle zemini ve iç yapısında büyük hasar oluştuğu belirtilirken, restorasyon için 100 bin sterlinden fazla bağış toplanması gerekiyor. Yetkililer, zeminin çökmesi ve taşların yerinden oynaması nedeniyle güvenlik riskinin arttığını ifade ediyor.

Kilise yetkilileri, yapının eğik olmasının en önemli özelliği olduğunu belirterek bu durumun korunacağını açıkladı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
Britanya Kraliyet Ailesi kilise
