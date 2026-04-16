Pisa Kulesi'ni geride bıraktı! Neredeyse yıkılacak gibi

İngiltere’nin Lincolnshire bölgesindeki tarihi St James Kilisesi, eğik yapısıyla dikkat çekiyor. 5.1 derecelik eğimiyle kule, İtalya’daki Pisa Kulesi’nden bile daha eğik.

YÜZYILLARDIR AYAKTA AMA TEHLİKE BÜYÜK

yüzyılda inşa edilen ve köy halkı tarafından “Britanya’nın Pisa’sı” olarak anılan kilise, yıllardır ayakta kalmayı başarsa da şimdi ciddi bir restorasyon ihtiyacıyla karşı karşıya. Yetkililer, yapının eğiminin düzeltilmeyeceğini ancak korunması gerektiğini vurguluyor.

100 BİN STERLİNLİK ACİL ÇAĞRI

Kilisenin özellikle zemini ve iç yapısında büyük hasar oluştuğu belirtilirken, restorasyon için 100 bin sterlinden fazla bağış toplanması gerekiyor. Yetkililer, zeminin çökmesi ve taşların yerinden oynaması nedeniyle güvenlik riskinin arttığını ifade ediyor.

Kilise yetkilileri, yapının eğik olmasının en önemli özelliği olduğunu belirterek bu durumun korunacağını açıkladı.