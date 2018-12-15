Pisuvarı kırmak isteyen gencin hazin sonu

Pisuvar\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131karak k\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015fan gen\u00e7, z\u0131plamaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada aya\u011f\u0131 kay\u0131p yere d\u00fc\u015ft\u00fc. O anlarda ise arkada\u015f\u0131 cep telefonu ile kay\u0131ttayd\u0131.PARTNEREv ve i\u015f yerinizdeki internete dikkat! Art\u0131k s\u0131n\u0131rs\u0131z kullanacaks\u0131n\u0131zKad\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fc \u00e7\u0131lg\u0131na d\u00f6nd\u00fc!\u0130stanbul'da tuhaf g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!