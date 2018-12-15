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Pisuvarı kırmak isteyen gencin hazin sonu

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

Pisuvarı kırmak için zıplayan gencin hazin sonu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Pisuvarın üzerine çıkarak kırmaya çalışan genç, zıplamaya başladığı sırada ayağı kayıp yere düştü. O anlarda ise arkadaşı cep telefonu ile kayıttaydı.

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Anahtar Kelimeler:
pisuvar sosyal medya

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