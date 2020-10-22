Pit Stop’un Tarihi’ni izlemeye ne dersiniz?

Formula 1 yarışlarının kazanılması ve kaybedilmesine direkt etkisi olan pit stop sürelerinin tarihsel gelişimi Red Bull Media House yapımı bir belgesele konu oldu. Pit stop sürelerinin 1950’lerden bugüne nasıl kısaldığını anlatan Pit Stop’un Tarihi isimli belgesel, RedBull.com/pitstoptarihi adresinde motor sporları tutkunları ile buluştu.

‘Takım çalışması’, ‘zamanı iyi kullanma’ ve ‘teknoloji’ birlikteliğinin Formula 1’deki önemine değinen 45 dakikalık belgesel, Red Bull Racing’in eski pilotlarından David Coulthard’ın anlatımıyla izleyicilerle buluşuyor.

1 DAKİKADA 2 SANİYENİN ALTINA

1950’li yıllarda 1 dakikayı aşan pit stop sürelerinin gelişen teknolojinin de desteği ile kısalma hikayesini anlatan belgeselde Aston Martin Red Bull Racing takımının pit stop ekibinin rekora koşan mücadelesine de yer veriliyor.

RED BULL RACING PİLOTLARI VERSTAPPEN VE ALBON, FORMULA 1 TUTKUNLARIYLA BULUŞACAK

Formula 1 tarihinin en hızlı pit stop rekorunu elinde tutan Aston Martin Red Bull Racing takımı kendisine rakip arıyor. 2019 yılında en hızlı pit stop rekorunu 3 kez kıran ve süreyi 1.82 saniyeye çeken Aston Martin Red Bull Racing, Türkiye’den kendisinin rekorunu kıracak Formula 1 hayranlarını bekliyor. RedBull.com/pitstop adresinde oynanabilen Red Bull Pit Stop Challenge oyununda en iyi zamanı elde eden 3 kişi, Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansını elde edecek.



