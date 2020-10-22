Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Kanatlandıran Haberler
  4. Pit Stop’un Tarihi’ni izlemeye ne dersiniz?

Pit Stop’un Tarihi’ni izlemeye ne dersiniz?

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | Son Güncelleme

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu Formula 1’in en kritik noktalarından biri olarak değerlendirilen pit stopun tarihçesi bir belgesele konu oldu. Red Bull Racing’in eski pilotlarından David Coulthard’ın sunumuyla hayata geçirilen ‘Pit Stop’un Tarihi’ isimli 45 dakikalık belgesel, pit stop sürelerinin nasıl 1 dakikadan 2 saniyenin altına çekildiğine odaklanıyor.

Pit Stop’un Tarihi’ni izlemeye ne dersiniz?

Formula 1 yarışlarının kazanılması ve kaybedilmesine direkt etkisi olan pit stop sürelerinin tarihsel gelişimi Red Bull Media House yapımı bir belgesele konu oldu. Pit stop sürelerinin 1950’lerden bugüne nasıl kısaldığını anlatan Pit Stop’un Tarihi isimli belgesel, RedBull.com/pitstoptarihi adresinde motor sporları tutkunları ile buluştu.

‘Takım çalışması’, ‘zamanı iyi kullanma’ ve ‘teknoloji’ birlikteliğinin Formula 1’deki önemine değinen 45 dakikalık belgesel, Red Bull Racing’in eski pilotlarından David Coulthard’ın anlatımıyla izleyicilerle buluşuyor.

1 DAKİKADA 2 SANİYENİN ALTINA

1950’li yıllarda 1 dakikayı aşan pit stop sürelerinin gelişen teknolojinin de desteği ile kısalma hikayesini anlatan belgeselde Aston Martin Red Bull Racing takımının pit stop ekibinin rekora koşan mücadelesine de yer veriliyor.

RED BULL RACING PİLOTLARI VERSTAPPEN VE ALBON, FORMULA 1 TUTKUNLARIYLA BULUŞACAK

Formula 1 tarihinin en hızlı pit stop rekorunu elinde tutan Aston Martin Red Bull Racing takımı kendisine rakip arıyor. 2019 yılında en hızlı pit stop rekorunu 3 kez kıran ve süreyi 1.82 saniyeye çeken Aston Martin Red Bull Racing, Türkiye’den kendisinin rekorunu kıracak Formula 1 hayranlarını bekliyor. RedBull.com/pitstop adresinde oynanabilen Red Bull Pit Stop Challenge oyununda en iyi zamanı elde eden 3 kişi, Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansını elde edecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Yeni filminde babasıyla başrolü paylaşacak Yeni filminde babasıyla başrolü paylaşacak
Ayhancan Güven Belçika’da zirvedeAyhancan Güven Belçika’da zirvede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Yeşilçam’ın utangaç güzelinin son hali şaşırttı
Yeşilçam’ın utangaç güzelinin son hali şaşırttı
Pandemide bile ziyaretçi akınına uğruyor!
Pandemide bile ziyaretçi akınına uğruyor!
Güzel yıldız korkutmaya devam edemeyecek
Güzel yıldız korkutmaya devam edemeyecek
Angelina Jolie’nin yeni filmi nihayet vizyon için gün alabildi
Angelina Jolie’nin yeni filmi nihayet vizyon için gün alabildi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Red Bull Winter Edition ilk kez Türkiye’de kışı kanatlandıracak
Red Bull Winter Edition ilk kez Türkiye’de kışı kanatlandıracak
Red Bull Pit Stop Challenge’da heyecan devam ediyor
Red Bull Pit Stop Challenge’da heyecan devam ediyor
Girişimci adayları Red Bull Basement oturumunda buluştu
Girişimci adayları Red Bull Basement oturumunda buluştu
Ayhancan Güven Belçika’da zirvede
Ayhancan Güven Belçika’da zirvede
Red Bull Solo Q’nun son şampiyonu: Can 'Helioses’ Bozacı
Red Bull Solo Q’nun son şampiyonu: Can 'Helioses’ Bozacı
Red Bull Sky Tour ile heyecan göklere çıktı
Red Bull Sky Tour ile heyecan göklere çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.