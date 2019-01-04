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Pitbull dehşeti! Sokak köpeği kanlar içinde kaldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.01.2019 21:32 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde ’pitbull’ cinsi iki köpek, sokakta yakaladıkları köpeği parçalayarak ağır yaraladı.

Ferizli merkezinde öğle saatlerinde sahibi tarafından gezmeleri için sokakta bırakılan ’pitbull’ cinsi iki köpek, başıboş köpeğe yaklaştı.

Bu sırada sahibinin uzaklaştığı pitbull’ların sokak köpeğine saldıracağını fark eden çevredeki bir kişi, harekete geçti.

Ancak pitbull’lar, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirdi. Pitbull’lar, kafasından ısırdıkları köpeği yerde metrelerce sürükledi. Bu sırada sokak köpeğini kurtarmak isteyen çevredekiler müdahale ederek, pitbull’lara tekme ve yumruk attı fakat sonuç alınamadı.

Pitbull’lar ısırdıkları köpeği dakikalarca bırakmadı. Sokak köpeği yerdekanlar içinde kıvranırken, saldırgan köpekler ise bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı sonucu her yeri kanlar içinde kalan sokak köpeği, ilçe sakinleri tarafından yakında bulunan veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı.

İlçe sakinleri, olaydan sonra polise giderek pitbull’ların sahibi hakkında şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
pitbull sakarya yavru köpek

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