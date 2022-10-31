Pitbullun boğazını sıkarak genç kadını kurtardı! Sosyal medya kahraman aşçıyı konuşuyor

Pitbull saldırısı sırasında yaşananlara dair bir görüntü sosyal medyada gündem yarattı. Birçok ülkede bakılması ve beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeklerle ilgili yeni bir saldırı haberi daha geldi. Saldırganlıkları ve güçleriyle bilinen bir pitbull, sokakta küçük köpeğiyle yürüyen genç bir kadına saldırdı.

Köpeğini kurtarmak için kucağına alan genç kadın pitbullun hedefi olmaktansa kurtulamadı. Genç kadını ayağından ısıran pitbull çevredekilere rağmen bir türlü bırakmadı.

KAHRAMAN AŞÇI YARDIMA KOŞTU

O sırada sesleri duyan kahraman bir aşçı olay yerine koşarak geldi. Yakındaki bir restoranda aşçı olarak çalışan adam pitbull cinsi köpeğin boynunu kolları arasına alarak sıkmaya başladı.

Köpek bir süre sonra nefessiz kalarak, genç kadını bıraktı.

Kısa süreli baygınlık geçiren pitbull olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

YAPTIĞI MÜDAHALE YÖNTEMİ GÜNDEM YARATTI

Aşçının hamlesi, pitbull ve köpek saldırılarına karşı yeni bir yöntemi de gündeme getirdi. Boğazı güçlü bir şekilde bırakmadan sıkarak insanların hayatını kurtarabilir.

