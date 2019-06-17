Piton timsahı canlı canlı yedi!

Avustralya'nın kuzeyindeki bir bataklıkta çekilen fotoğraflar GG Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'nın hesabında da paylaşıldı.

Kısa sürede çok sayıda yorum alan fotoğraflara ilişkin vakıf sözcüsü Michelle Jones kendisinin de evde iki piton baktığını belirtiyor.

"Piton yılanları normalde ağzına sığdırabildiği her şeyi yer ama bu durum oldukça nadir. Çünkü timsahların tırtıklı derileri onların yutulabilir olmasını engelliyor" diyor Jones.

Öte yandan zehirsiz bir yılan türü olan pitonun koca timsahi nasıl etkisiz hale getirdiği de merak konusu.



