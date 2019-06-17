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Piton timsahı canlı canlı yedi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2019 14:09 | Son Güncelleme

İnanılmaz görüntüler Avustralya'dan geldi. Martin Mueller isimli kişinin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda dev bir pitonun bir timsahı xcanlı canlı yuttuğu görülüyor.

Piton timsahı canlı canlı yedi!

Avustralya'nın kuzeyindeki bir bataklıkta çekilen fotoğraflar GG Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'nın hesabında da paylaşıldı.

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Kısa sürede çok sayıda yorum alan fotoğraflara ilişkin vakıf sözcüsü Michelle Jones kendisinin de evde iki piton baktığını belirtiyor.

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"Piton yılanları normalde ağzına sığdırabildiği her şeyi yer ama bu durum oldukça nadir. Çünkü timsahların tırtıklı derileri onların yutulabilir olmasını engelliyor" diyor Jones.

Öte yandan zehirsiz bir yılan türü olan pitonun koca timsahi nasıl etkisiz hale getirdiği de merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
piton timsah

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
daha önce böyle bir sahneyi animal planetta izlemiştim; seslendirme yapan kişi yılan bundan sonra 2 sene bir şey yemeyecek sindirim 2 sene sürecek demişti
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