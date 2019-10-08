Pixel modelleri hakkında bazı ayrıntılar ortaya çıktı

Şimdiye kadar yeni Pixel modelleri ile ilgili pek çok sızıntı gerçekleşti. Artık telefonun tasarımına ve özelliklerine dair pek çok bilgiye sahibiz demek mümkün. Nitekim geçtiğimiz gün gerçekleşen yeni bir sızıntıyla da Google Pixel 4 ve 4 XL’in özellikleri de netleşmiş oldu.

Görünen o ki Pixel 4; 5.7 inç, Pixel 4 XL ise 6.23 inçlik AMOLED ekranla gelecek. Google her iki modelinde de Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setini kullanmayı tercih etmiş. RAM tarafında da modeller arası bir değişim söz konusu değil. 6GB RAM’e 64GB’lık dahili depolama alanı eşlik ediyor. Elbette dileyenler için 128GB’lık versiyon da mevcut.

Pixel 4’te 2800 mAh’lık batarya yer alırken, XL versiyonda ise 3700 mAh’lık batarya tercih edilmiş.

Her iki modelde de 12MP + 16MP’lik çift ana kameraya, 8MP’lik selfie kamerası eşlik ediyor.

Google muhtemelen yeni Pixel modellerini de ülkemizde satışa sunmayacaktır. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

Dilerseniz bahse konu sızıntı videolara buradan göz atabilirsiniz

