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Piyangoda dev hata: Hepsi bir anda binlerce dolar kazandı...

Norveç'te Eurojackpot oynayan binlerce kişi, yanlışlıkla gönderilen mesajla kendini milyoner sandı. Teknik bir hatayla kazançlar 100 kat fazla gösterildi. Mesajı alan kişilerin hayalleri suya düşerken CEO istifa etti.

Piyangoda dev hata: Hepsi bir anda binlerce dolar kazandı...
Çiğdem Sevinç

Norveç'te şans oyunları tarihine geçecek türden bir skandal yaşandı. Devlet destekli şans oyunu şirketi Norsk Tipping, Eurojackpot çekilişinin ardından katılımcılara yanlış bilgilendirme mesajları gönderdi. Binlerce kişi, aslında kazanmadıkları milyonluk ödülleri kazandıklarını sanarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Piyangoda dev hata: Hepsi bir anda binlerce dolar kazandı... 1

100 İLE BÖLÜNMESİ GEREKEN RAKAM 100 İLE ÇARPILDI

Normalde ikramiye kazananlara, ödül miktarları sistem tarafından hesaplanıp bölüştürülerek iletiliyor. Ancak bu kez bir sistem hatası, miktarların 100 ile bölünmesi yerine 100 ile çarpılmasına yol açtı. Sonuç olarak birçok kişinin telefonuna milyonlarca Norveç kronu kazandıklarını belirten mesajlar gönderildi.

Piyangoda dev hata: Hepsi bir anda binlerce dolar kazandı... 2

TATİL PLANLARI, EV HAYALLERİ...

Mesajı gören vatandaşlar, büyük bir sevinçle tatil planları yaptı, ev tadilatına başladı, yeni ev alma hayalleri kurdu. Ancak şirket hatayı fark edip düzelttiğinde, hayaller yerini şok ve öfkeye bıraktı. Aslında kazanılan miktarların bildirilenin 1000’de 1’i kadar olduğu ortaya çıktı.

Piyangoda dev hata: Hepsi bir anda binlerce dolar kazandı... 3

CEO İSTİFA ETTİ

Yaşanan büyük skandalın ardından Norsk Tipping CEO’su Tonje Sagstuen istifa etti. Yaptığı açıklamada, “Çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm. İnsanların öfkesi haklı. Bu bir güven kaybıdır,” diyerek kamuoyundan özür diledi.

GERÇEKTE UFAK BİR MİKTAR ÇIKTI

NRK'ye konuşan bir kadın, ev tadilatı yaptığı sırada kendisine 1,2 milyon kron (yaklaşık 119 bin dolar) kazandığının bildirildiğini, büyük bir sevinç yaşadığını ancak aslında bu paranın sadece küçük bir kısmını aldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç piyango
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