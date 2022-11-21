Piyangodan kazandığı parayı 26 yıllık nikahsız karısının hesabına aktarmıştı! Parayı alıp sevgilisiyle kaçınca...

Tayland'da yaşayan Manit isimli bir adam, piyangodan yaklaşık 6 milyon baht yani 3.000.000 Türk lirasından fazla bir para kazandı. Manit, paranın bir kısmını bir tapınağa bağışlamayı ve kalanını da aile arasında bölüştürmeyi planlıyordu. Bunun için ailecek bir tören düzenlemek istedi. Ancak törende tanımadığı birini gördü. Karısı Angkanarat ise onun akrabası olduğunu söyledi.

AKRABASI DEĞİL SEVGİLİSİYDİ

Ancak durum bambaşkaydı çünkü bu adam Angkanarat'ın akrabası değil sevgilisiydi. Dahası, ikili törenden parayla kaçarak Manit'i beş parasız bıraktı. Eşinin bu hamlesinden önce ilişkide herhangi bir sorun olduğunun farkında olmadığını söyleyen Manit, şaşkına döndü.

NİKAHSIZLARDI

Polise gittiler ancak memurlar 26 yıldır birlikte olmalarına ve üç çocukları olmasına rağmen, Angkanarat ile birlikte hiçbir zaman resmi bir evlilik cüzdanı imzalamadıkları için Manit'e yardım edemeyeceklerini söyledi. Ancak Manit'in oğlu, olaydan haberdar olduğunu polise açıkladı ve arabayla dört saat uzaklıkta seyir halinde olan annesiyle temasa geçti ancak başarısız oldu.

ULAŞAMADILAR

O zamandan beri aileden Angkanarat ile iletişim kurabilen olmadı. Polis, yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söyledi. Tek seçeneğin Manit'in eşini parayı iade etmeye ikna etmek olduğu ortaya çıktı. Talihsiz adam, karısıyla temas kurmak için Tayland medyasına döndü.



