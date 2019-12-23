Piyasanın en güçlü akıllı telefonları!

Akıllı telefon pazarında boy gösteren pek çok üretici bulunuyor. Bu üreticilerin geneli hem orta segment, hem de üst segment için modeller geliştiriyor. Apple ve OnePlus gibi üreticiler ise yalnızca üst segmente hitap eden akıllı telefonlarla karşımıza çıkıyor.

Sonuç olarak yıl sonuna geldiğimizde onlarca yeni modelin çıkış yaptığını görüyoruz. Peki bu modeller arasında yıla damga vuran en güçlü telefonlar hangileri?

Dip not olarak şunu da belirtelim. Listede yer alan RAM ve dahili depolama değerleri, AnTuTu testinde kullanılan modelin sahip olduğu değerlerdir. Yani piyasada farklı depolama alanına sahip modeller bulmanız mümkün.

iPhone 11 Pro Max

Yonga Seti: Apple A13 Bionic

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 512GB

AnTuTu Puanı: 549717

iPhone 11 Pro

Yonga Seti: Apple A13 Bionic

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 512GB

AnTuTu Puanı: 545608

iPhone 11

Yonga Seti: Apple A13 Bionic

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 256GB

AnTuTu Puanı: 513728

ROG Phone 2

Yonga Seti: Snapdragon 855+

RAM: 12GB

Dahili Depolama: 512GB

AnTuTu Puanı: 496662