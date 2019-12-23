Piyasanın en güçlü akıllı telefonları!

Akıllı telefon pazarında boy gösteren pek çok üretici bulunuyor. Bu üreticilerin geneli hem orta segment, hem de üst segment için modeller geliştiriyor. Apple ve OnePlus gibi üreticiler ise yalnızca üst segmente hitap eden akıllı telefonlarla karşımıza çıkıyor.
Sonuç olarak yıl sonuna geldiğimizde onlarca yeni modelin çıkış yaptığını görüyoruz. Peki bu modeller arasında yıla damga vuran en güçlü telefonlar hangileri?
Dip not olarak şunu da belirtelim. Listede yer alan RAM ve dahili depolama değerleri, AnTuTu testinde kullanılan modelin sahip olduğu değerlerdir. Yani piyasada farklı depolama alanına sahip modeller bulmanız mümkün.
iPhone 11 Pro Max
Yonga Seti: Apple A13 Bionic
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 512GB
AnTuTu Puanı: 549717
iPhone 11 Pro
Yonga Seti: Apple A13 Bionic
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 512GB
AnTuTu Puanı: 545608
iPhone 11
Yonga Seti: Apple A13 Bionic
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 256GB
AnTuTu Puanı: 513728
ROG Phone 2
Yonga Seti: Snapdragon 855+
RAM: 12GB
Dahili Depolama: 512GB
AnTuTu Puanı: 496662
OnePlus 7T
Yonga Seti: Snapdragon 855+
RAM: 8GB
Dahili Depolama: 256GB
AnTuTu Puanı: 482881
OnePlus 7T Pro
Yonga Seti: Snapdragon 855+
RAM: 12GB
Dahili Depolama: 256GB
AnTuTu Puanı: 482532
Realme X2 Pro
Yonga Seti: Snapdragon 855+
RAM: 12GB
Dahili Depolama: 256GB
AnTuTu Puanı: 476185
OnePlus 7 Pro
Yonga Seti: Snapdragon 855
RAM: 12GB
Dahili Depolama: 256GB
AnTuTu Puanı: 465246
OnePlus 7
Yonga Seti: Snapdragon 855
RAM: 8GB
Dahili Depolama: 256GB
AnTuTu Puanı: 455587
Redmi K20 Pro Premium Edition
Yonga Seti: Snapdragon 855+
RAM: 12GB
Dahili Depolama: 512GB
AnTuTu Puanı: 452783
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