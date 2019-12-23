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Piyasanın en güçlü akıllı telefonları!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Bu yazımızda dünyanın en popüler performans testlerinden biri olan AnTuTu'nun raporlarına göre derlediğimiz 2019'un en güçlü akıllı telefonları listesini sizlerle paylaşacağız.

Piyasanın en güçlü akıllı telefonları!

Akıllı telefon pazarında boy gösteren pek çok üretici bulunuyor. Bu üreticilerin geneli hem orta segment, hem de üst segment için modeller geliştiriyor. Apple ve OnePlus gibi üreticiler ise yalnızca üst segmente hitap eden akıllı telefonlarla karşımıza çıkıyor.

Sonuç olarak yıl sonuna geldiğimizde onlarca yeni modelin çıkış yaptığını görüyoruz. Peki bu modeller arasında yıla damga vuran en güçlü telefonlar hangileri?

Dip not olarak şunu da belirtelim. Listede yer alan RAM ve dahili depolama değerleri, AnTuTu testinde kullanılan modelin sahip olduğu değerlerdir. Yani piyasada farklı depolama alanına sahip modeller bulmanız mümkün.

iPhone 11 Pro Max
Yonga Seti: Apple A13 Bionic
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 512GB
AnTuTu Puanı: 549717

iPhone 11 Pro
Yonga Seti: Apple A13 Bionic
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 512GB
AnTuTu Puanı: 545608

iPhone 11
Yonga Seti: Apple A13 Bionic
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 256GB
AnTuTu Puanı: 513728

ROG Phone 2
Yonga Seti: Snapdragon 855+
RAM: 12GB
Dahili Depolama: 512GB
AnTuTu Puanı: 496662

OnePlus 7T
Yonga Seti: Snapdragon 855+
RAM: 8GB
Dahili Depolama: 256GB
AnTuTu Puanı: 482881

OnePlus 7T Pro
Yonga Seti: Snapdragon 855+
RAM: 12GB
Dahili Depolama: 256GB
AnTuTu Puanı: 482532

Realme X2 Pro
Yonga Seti: Snapdragon 855+
RAM: 12GB
Dahili Depolama: 256GB
AnTuTu Puanı: 476185

OnePlus 7 Pro
Yonga Seti: Snapdragon 855
RAM: 12GB
Dahili Depolama: 256GB
AnTuTu Puanı: 465246

OnePlus 7
Yonga Seti: Snapdragon 855
RAM: 8GB
Dahili Depolama: 256GB
AnTuTu Puanı: 455587

Redmi K20 Pro Premium Edition
Yonga Seti: Snapdragon 855+
RAM: 12GB
Dahili Depolama: 512GB
AnTuTu Puanı: 452783

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akıllı telefon telefon iPhone iPhone 11

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
piyasaların en kaliteli ve en güçlü telefonu xiaomi alpha . not edin bir yere.
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