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Pizza ile cağ kebabını birleştirdi: Daha orijinal

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YEMEK  | 16.12.2018 11:06 | Son Güncelleme

Bursa'da 25 yıldır cağ döner işletmeciliği ve ustalığı yapan Sait Sırmasaç, cağ döner etiyle yaptığı pizza ile farklı bir lezzeti müşterilerine sundu. İtalyan kültürü ile Erzurum kültürünü birleştiren Sırmasaç, müşterilerinden beğeni topladı.

Pizza ile cağ kebabını birleştirdi: Daha orijinal

Merkez Yıldırım ilçesinde cağ döner dükkanı açan ve cağ döneri, pizza yaparak müşterinin beğenisine sunan Sait Sırmasaç, olumlu geri dönüşler aldı.

Açılan mayalı pizza hamurunun üstüne cağ döner, kaşar peyniri, domates ve biber yerleştirilip fırına verilen 'Enfes Cağ Pizza' piştikten sonra üzeri yağlanarak servis ediliyor.
İşletmenin ustabaşı olan Samih Aksakallı yaptığı açıklamada, "Cağ pizzayı yaptık ve beğenildi. Cağ pizza üzerine yeni ürünler arayışları içerisindeyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Aksakallı, "İtalyan pizzası yemek zorunda değiliz. Bizim pizzamız daha orijinal. Cağ dönerle yapıyoruz, bizim ustamızın buluşu. Çok da beğeni topluyor. Pizzamız kavurma tadı veriyor. O lezzeti pideyle birlikte sunuyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
pizza cağ kebabı bursa

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