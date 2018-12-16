Pizza ile cağ kebabını birleştirdi: Daha orijinal

Merkez Yıldırım ilçesinde cağ döner dükkanı açan ve cağ döneri, pizza yaparak müşterinin beğenisine sunan Sait Sırmasaç, olumlu geri dönüşler aldı.

Açılan mayalı pizza hamurunun üstüne cağ döner, kaşar peyniri, domates ve biber yerleştirilip fırına verilen 'Enfes Cağ Pizza' piştikten sonra üzeri yağlanarak servis ediliyor.

İşletmenin ustabaşı olan Samih Aksakallı yaptığı açıklamada, "Cağ pizzayı yaptık ve beğenildi. Cağ pizza üzerine yeni ürünler arayışları içerisindeyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Aksakallı, "İtalyan pizzası yemek zorunda değiliz. Bizim pizzamız daha orijinal. Cağ dönerle yapıyoruz, bizim ustamızın buluşu. Çok da beğeni topluyor. Pizzamız kavurma tadı veriyor. O lezzeti pideyle birlikte sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

