Pizza tarifi ve pizza hamuru tarifi: Videolu anlatımı ev usülü enfes pizza tarifleri

Pizza tarifi ile bu enfes tadı evlerimizde yapmak mümkün. Pizza, farklı malzemeler ile farklı çeşitlerde ve farklı hamur kalınlıkları ile yapabileceğiniz bir lezzet. İster kendiniz için ister evinize gelen misafirler için yapın, pizza tarifi ile herkesin hayran kalacağı, bir dilim daha isteyeceği bir pizza yapabilirsiniz. Pizza tarifi ile birlikte videolu anlatımı sizlere kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda farklı pizza tarifleri ile zevkinize göre çeşit yapabilirsiniz. Pizza tarifi makalemizde şu konular üzerinde durduk. Pizzanın tarihçesi Pizza tarifi ve pizza hamuru tarifi Videolu pizza tarifi anlatımı Çeşitli pizza tarifleri PİZZA Pizzanın anavatanı İtalya olarak kabul edilir. Üstüne ve içine birçok malzemenin konulduğu pizzanın ana malzemeleri olarak mozzarella peyniri, sosis, domates, salam, biber, zeytin, mısır sayılabilir. Pizzanın bulunuşu hikayesi ise savaş dönemine dayanır. Söylenilenlere göre İtalyan kadınların yokluk yüzünden açtıkları hamur üzerine ellerinde malzemeleri koymaları ile pizza ortaya çıkmış. Başta İtalya olmak üzere ABD’de birçok farklı çeşitleri yapılmıştır. Ülkemizde pizza sevilen bir yemek olduğu için birçok firma şubelerini açtı. Ve tüketimi yüksektir. Pizzanın içinde olabilecek malzemeler şöyle;

Mozzarella peyniri, Beyaz peynir, Acı biber, Mısır, Yeşil biber, Soğan, Siyah zeytin, Yeşil zeytin, Mantar, Baharatlı kıyma, Kuru fesleğen, Ispanak, Enginar, Brokoli, Küp Tavuk, Küp Hindi, Domates, Pastırma, Sosis, Pepperoni (İtalyan salamı), Salam, Küp Sucuk, Dana Jambon, Sucuk, Ton Balığı, Köz Kırmızı, Biber, Kekik, Sarımsak, Jalapeno. PİZZA HAMURU TARİFİ Lezzetli bir pizza yapımı için ilk olarak pizza hamurunu iyi yapmak gerekir. Ustalık derecesinde olmasa bile evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Püf noktaları, videolu anlatım desteği ile pizza hamuru tarifi adım adım şu şekilde; Pizza hamuru için gereken un, tuz, şeker, zeytinyağı ve maya. İlk olarak ise mayayı hazırlamakla başlayalım. 35 gram kuru mayayı bir kapta 1 su bardağı ılık su, 2 çay kaşığı şeker ile karıştırın. Suyu koyduktan bir süre sonra baloncuklar oluşur ve karışım kreması bir görünüm alır. Böylece maya suda çözünecek ve kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Mayanın hazırlanmasında püf nokta, suyun sıcaklığının elinize sıcak gelmeyecek derecede olmasıdır. Bu da 35-40 derece gibidir.

Gelelim hamuru hazırlamaya. Bunun için 3 su bardağı un ve 1 çay kaşığı tuzu derin bir kapta karıştırın. Daha sonra ortasını açarak mayayı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını dökün. Sonrasında yumuşak bir kıvama gelene kadar hamuru karıştırın. Hamuru hafifçe unlanmış bir zemine aldıktan sonra elinizin ayasıyla yoğurmaya başlayın. Sonra hamuru biraz döndürerek ikiye katlayın ve yine yoğurun. Bu şekilde 8-10 dakika yoğurma işlemine hamur pürüzsüz ve elastik hale gelene kadar devam edin. İşin püf noktası hamurun olup olmadığını anlamaktır. Bunun için de hamurdan bir parça koparıp top haline getirin ve bir yere bırakın. Eğer hamur değişmiyor, şeklini koruyorsa tamamdır demektir. Son adımda hamuru kabarmaya bırakmak geliyor. Bunun için ise hamuru yüzeyi hafif yağlanmış bir kaba koyarak üzerini de streç filmle kapatmak gerekiyor. Hamurun bu şekilde iki katı hacmine çıkana kadar durması gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken kabın büyüklüğü hamurun kabarıp taşmayacağı büyüklükte olmasıdır. Bundan sonrasında ise hamurdan istediğiniz büyüklükte parçalar alarak oklava ile hamuru açmak kaldı. Hamura şekil verme işleminde zorlanıyor ve eski şekline geri dönüyorsa biraz daha dinlenmeye alabilirsiniz.

PİZZA TARİFİ İsterseniz basit bir pizza tarifinden başlayalım. Pizza tarifimizde sadece peynir ve zeytin var anam malzeme olarak. Gereken malzemeler içeriğini sizler keyfine göre artırabilirsiniz. 5-6 kişilik pizza tarifi için gerekli malzemeler şöyle; MALZEMELER 4 su bardağı un 1 tatlı kaşığı zeytinyağ 1 su bardağı su 1 fincan ılık su 10 gr maya 1 tatlı kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pekmez göz kararı domates püresi göz kararı rendelenmiş kaşar göz kararı kekik PİZZA NASIL YAPILIR? Pizzamızın yapımına hamur kısmından başlıyoruz ve ilk olarak unu eliyoruz. Unun ortasında bir havuz açarak içine su, şeker, zeytinyağı, pekmez, mayalı su ekleyerek hamur haline getiriyoruz. Tuzu sonradan eklemelisiniz çünkü maya ile tuzun temas etmemesi lazım. Bu şekilde hamuru 8-10 dakika yoğurduktan sonra üzerini streç film ile kapatarak 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendirdiğimiz ve kabaran hamurdan arzuladığınız büyüklükte parçalar alarak hamuru açmaya başlıyoruz. Pizzanın büyüklüğü ve hamurun kalınlığı tamamen sizin seçiminiz. Tepsinin üzerine koyduğumuz pizza hamuru üzerine önce domates sosunu yayıyoruz. Sonrasında ise hangi malzemeleri koymak istiyorsanız yerleştiriyorsunuz. Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında peynirler eriyene kenarları kızarana kadar pişiriyoruz.

Püf Noktası Unun topaklanmaması için elememiz gerekiyor. Hamuru 8-10 dakika güçlü bir şekilde yoğurmak ve tuzunu sonradan eklemek oldukça önemli. İçine konulan malzemeler ile birlikte fırında durma süresi değişebilir. Bu durumda peynirin erimesi önce olacağı için daha sonra da ekleyebilirsiniz. Yani fırına koyduktan yaklaşık 8 dakika sonra peyniri serpin, iki dakika daha pişirmek yeterli olacaktır. VİDEOLU PİZZA TARİFİ BOL MALZEMELİ ANNE PİZZASI TARİFİ Annemizin yaptığı yemeklerin yeri ve lezzeti çok farklıdır. Anne eli değmiş ve bol malzemeli bir pizzaya kimse hayır diyemez. Malzemeleri biz belirledik ama sizler ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış. Zorlandığınız kısımda aşağıdaki videodan yardım alabilirsiniz. İşte gereken malzemeler; Malzemeler: 5 su bardağı un 1 paket instant kuru maya 1 yemek kaşığı şeker 1/2 yemek kaşığı tuz 2 su bardağı ılık su 4 yemek kaşığı zeytinyağı Pizza tabanı için: 2 yemek kaşığı mısır unu Üzeri için: 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 1/2 adet dilimlenmiş sucuk 3 adet doğranmış sosis