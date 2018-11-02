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Pizza tarifi ve pizza hamuru tarifi: Videolu anlatımı ev usülü enfes pizza tarifleri

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 02.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

Pizza, bu karşı konulamaz lezzet İtalya’dan tüm dünyaya yayıldı. İçine konulan malzemeleri çok değişken olan pizzayı bu zaman kadar dışarıdan sipariş vererek yediniz ve şimdi evinizde denemek istiyorsunuz. Üstelik evinizde yapacağınız pizzada malzemelerin neler olacağı size kalmış. İster vejetaryen pizza yapın isterseniz karışık isterseniz ince hamurlu bol malzemeli pizza. Videolu anlatımı ile pizza tarifi ve pizza hamuru tarifi ve değişik pizza tarifleri haberimizde.

Pizza tarifi ve pizza hamuru tarifi: Videolu anlatımı ev usülü enfes pizza tarifleri

Pizza tarifi ile bu enfes tadı evlerimizde yapmak mümkün. Pizza, farklı malzemeler ile farklı çeşitlerde ve farklı hamur kalınlıkları ile yapabileceğiniz bir lezzet. İster kendiniz için ister evinize gelen misafirler için yapın, pizza tarifi ile herkesin hayran kalacağı, bir dilim daha isteyeceği bir pizza yapabilirsiniz. Pizza tarifi ile birlikte videolu anlatımı sizlere kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda farklı pizza tarifleri ile zevkinize göre çeşit yapabilirsiniz. Pizza tarifi makalemizde şu konular üzerinde durduk.

Pizzanın tarihçesi

Pizza tarifi ve pizza hamuru tarifi

Videolu pizza tarifi anlatımı

Çeşitli pizza tarifleri

PİZZA

Pizzanın anavatanı İtalya olarak kabul edilir. Üstüne ve içine birçok malzemenin konulduğu pizzanın ana malzemeleri olarak mozzarella peyniri, sosis, domates, salam, biber, zeytin, mısır sayılabilir. Pizzanın bulunuşu hikayesi ise savaş dönemine dayanır. Söylenilenlere göre İtalyan kadınların yokluk yüzünden açtıkları hamur üzerine ellerinde malzemeleri koymaları ile pizza ortaya çıkmış. Başta İtalya olmak üzere ABD’de birçok farklı çeşitleri yapılmıştır. Ülkemizde pizza sevilen bir yemek olduğu için birçok firma şubelerini açtı. Ve tüketimi yüksektir. Pizzanın içinde olabilecek malzemeler şöyle;

Mozzarella peyniri, Beyaz peynir, Acı biber, Mısır, Yeşil biber, Soğan, Siyah zeytin, Yeşil zeytin, Mantar, Baharatlı kıyma, Kuru fesleğen, Ispanak, Enginar, Brokoli, Küp Tavuk, Küp Hindi, Domates, Pastırma, Sosis, Pepperoni (İtalyan salamı), Salam, Küp Sucuk, Dana Jambon, Sucuk, Ton Balığı, Köz Kırmızı, Biber, Kekik, Sarımsak, Jalapeno.

pizza

PİZZA HAMURU TARİFİ

Lezzetli bir pizza yapımı için ilk olarak pizza hamurunu iyi yapmak gerekir. Ustalık derecesinde olmasa bile evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Püf noktaları, videolu anlatım desteği ile pizza hamuru tarifi adım adım şu şekilde;

Pizza hamuru için gereken un, tuz, şeker, zeytinyağı ve maya. İlk olarak ise mayayı hazırlamakla başlayalım. 35 gram kuru mayayı bir kapta 1 su bardağı ılık su, 2 çay kaşığı şeker ile karıştırın. Suyu koyduktan bir süre sonra baloncuklar oluşur ve karışım kreması bir görünüm alır. Böylece maya suda çözünecek ve kullanıma hazır hale gelmiş olacak.

Mayanın hazırlanmasında püf nokta, suyun sıcaklığının elinize sıcak gelmeyecek derecede olmasıdır. Bu da 35-40 derece gibidir.

Gelelim hamuru hazırlamaya. Bunun için 3 su bardağı un ve 1 çay kaşığı tuzu derin bir kapta karıştırın. Daha sonra ortasını açarak mayayı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını dökün. Sonrasında yumuşak bir kıvama gelene kadar hamuru karıştırın. Hamuru hafifçe unlanmış bir zemine aldıktan sonra elinizin ayasıyla yoğurmaya başlayın. Sonra hamuru biraz döndürerek ikiye katlayın ve yine yoğurun. Bu şekilde 8-10 dakika yoğurma işlemine hamur pürüzsüz ve elastik hale gelene kadar devam edin.

pizza-hamuru-tarifi

İşin püf noktası hamurun olup olmadığını anlamaktır. Bunun için de hamurdan bir parça koparıp top haline getirin ve bir yere bırakın. Eğer hamur değişmiyor, şeklini koruyorsa tamamdır demektir.

Son adımda hamuru kabarmaya bırakmak geliyor. Bunun için ise hamuru yüzeyi hafif yağlanmış bir kaba koyarak üzerini de streç filmle kapatmak gerekiyor. Hamurun bu şekilde iki katı hacmine çıkana kadar durması gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken kabın büyüklüğü hamurun kabarıp taşmayacağı büyüklükte olmasıdır.

Bundan sonrasında ise hamurdan istediğiniz büyüklükte parçalar alarak oklava ile hamuru açmak kaldı. Hamura şekil verme işleminde zorlanıyor ve eski şekline geri dönüyorsa biraz daha dinlenmeye alabilirsiniz.

PİZZA TARİFİ

İsterseniz basit bir pizza tarifinden başlayalım. Pizza tarifimizde sadece peynir ve zeytin var anam malzeme olarak. Gereken malzemeler içeriğini sizler keyfine göre artırabilirsiniz. 5-6 kişilik pizza tarifi için gerekli malzemeler şöyle;

MALZEMELER

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı zeytinyağ

1 su bardağı su

1 fincan ılık su

10 gr maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pekmez

göz kararı domates püresi

göz kararı rendelenmiş kaşar

göz kararı kekik

PİZZA NASIL YAPILIR?

Pizzamızın yapımına hamur kısmından başlıyoruz ve ilk olarak unu eliyoruz. Unun ortasında bir havuz açarak içine su, şeker, zeytinyağı, pekmez, mayalı su ekleyerek hamur haline getiriyoruz. Tuzu sonradan eklemelisiniz çünkü maya ile tuzun temas etmemesi lazım. Bu şekilde hamuru 8-10 dakika yoğurduktan sonra üzerini streç film ile kapatarak 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz.

Dinlendirdiğimiz ve kabaran hamurdan arzuladığınız büyüklükte parçalar alarak hamuru açmaya başlıyoruz. Pizzanın büyüklüğü ve hamurun kalınlığı tamamen sizin seçiminiz. Tepsinin üzerine koyduğumuz pizza hamuru üzerine önce domates sosunu yayıyoruz. Sonrasında ise hangi malzemeleri koymak istiyorsanız yerleştiriyorsunuz. Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında peynirler eriyene kenarları kızarana kadar pişiriyoruz.

Püf Noktası

Unun topaklanmaması için elememiz gerekiyor. Hamuru 8-10 dakika güçlü bir şekilde yoğurmak ve tuzunu sonradan eklemek oldukça önemli.

İçine konulan malzemeler ile birlikte fırında durma süresi değişebilir. Bu durumda peynirin erimesi önce olacağı için daha sonra da ekleyebilirsiniz. Yani fırına koyduktan yaklaşık 8 dakika sonra peyniri serpin, iki dakika daha pişirmek yeterli olacaktır.

VİDEOLU PİZZA TARİFİ

BOL MALZEMELİ ANNE PİZZASI TARİFİ

Annemizin yaptığı yemeklerin yeri ve lezzeti çok farklıdır. Anne eli değmiş ve bol malzemeli bir pizzaya kimse hayır diyemez. Malzemeleri biz belirledik ama sizler ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış. Zorlandığınız kısımda aşağıdaki videodan yardım alabilirsiniz. İşte gereken malzemeler;

Malzemeler:

5 su bardağı un

1 paket instant kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

1/2 yemek kaşığı tuz

2 su bardağı ılık su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Pizza tabanı için:

2 yemek kaşığı mısır unu

Üzeri için:

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 adet dilimlenmiş sucuk

3 adet doğranmış sosis

1/2 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

1/2 su bardağı haşlanmış mısır

Pizza sosu için:

2 su bardağı domates püresi

1 çay kaşığı kekik

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

pizza-tarifleri

NASIL YAPILIR?

Öncelikle unumuzu eleyerek işe başlıyoruz. Daha sonra bir kaba aldığımız unun ortasına bir çukur açıyor ve içine maya, toz şeker, ılık su ve zeytinyağı ekliyoruz. Tuzu ise daha sonra ekleyeceğiz. Bu şekilde hamuru içten dışa doğru yoğurmaya başlıyoruz. Sonrasında ise üzerini isterseniz streç filmle isterseniz nemli bir bez ile kapatarak dinlenmeye alıyoruz. Bu sırada pizza sosunu hazırlayabilirsiniz. Sos için domates püresi, dövülmüş sarımsak, zeytinyağı ve kekiği uygun bir kapta karıştırıyoruz.

En az yarım saat sonra mayalanmış hamuru iki parçaya bölerek un serptiğimiz tepsilere açıyoruz. Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişiriyoruz. Bu sırada kabarmaması için üzerine çatal ile delikler açabiliriz. Daha sonra ilk olarak pizza sosunu üzerine yayıyoruz. Sonrasında ise malzemeleri eşit olacak şekilde hamurun üzerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde 10 dakika daha fırına atıyoruz. Ve bol malzemeli nefis pizzanız hazır.

ÇEŞİTLİ PİZZA TARİFLERİ

Yukarıda anlattığımız pizza tarifi, pizza hamuru tarifi ile malzemeleri kendiniz belirleyerek istediğiniz çeşitte pizza yapabilirsiniz. Örnek olarak aşağıdaki haberden pepperoni pizza, supreme parti pizza, barbekü soslu pizza, kajulu ve kuru fasülyeli pizza, ıspanaklı ve enginarlı pizza, patates pizza tariflerine ulaşabilir ve istediğinizi deneyebilirsiniz.

Evde Hazırlayabileceğiniz Hamursuz ve Kolay 6 Pizza TarifiEvde Hazırlayabileceğiniz Hamursuz ve Kolay 6 Pizza Tarifi
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