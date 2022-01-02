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Pjanic'ten Beşiktaş kararı! Barcelona'ya dönecek mi?

02.01.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta Barcelona’dan bir yıllığına kiralanan Miralem Pjanic'in önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcunun Beşiktaş’tan ayrılmayı düşünmediği belirlendi.

Pjanic'ten Beşiktaş kararı! Barcelona'ya dönecek mi?
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pjanic'in önümüzdeki sezon Barcelona'ya döneceği konuşulurken yıldız oyuncudan açıklama geldi. İspanyol kulübüyle 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Pjanic 1 sezon daha Beşiktaş'ta kalmak istiyor.

1 SEZON DAHA KALMAK İSTİYOR

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Son dönemde orta sahadaki performansını ciddi biçimde yükselten Miralem Pjanic’in bir sezon daha Beşiktaş forması giymeye çok sıcak baktığı öğrenildi. Barcelona’ya döneceği iddialarına karşılık devre arasında hiçbir yere gitmeyeceğini açıklayan yetenekli futbolcunun Beşiktaş’ta bir sezon daha oynamak istediğini yakın çevresiyle paylaştığı ifade edildi.

BARÇA İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR

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İstanbul’a ve Beşiktaş’a uyum sağlayan Pjanic’in bir yıl daha kadroda kalma konusundaki düşüncelerini önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı yönetime de aktaracağı kaydedildi. Deneyimli futbolcunun kiralık sözleşmesinin uzatılması konusunda Barcelona ile maddi konularda görüşmeye hazır olduğunu da dile getireceği belirtildi.

PJANIC'İN MALİYETİ

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Beşiktaş sezon başında Miralem Pjanic’i Barcelona’dan bedelsiz olarak kiralarken, Bosna Hersekli futbolcuya 2 milyon 750 bin euro garanti ücret karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalatmıştı. İspanyol kulübünde geçen sezon vergiler dahil 8 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcu daha sonra yıllık ücretinin 4 milyon euroya indirilmesini kabul etmişti.

BARCELONA'YI YALANLAMIŞTI

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Pjanic geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında devre arasında Barcelona’ya döneceği iddialarına net bir yanıt vermişti. Yetenekli futbolcu, “Buraya başarılı olmak, şampiyon olmak için geldim. Tek düşündüğüm takım Beşiktaş. Tüm sezon burada kalma konusunda kafamda soru işareti yok. Burayı, takım arkadaşlarımı ve harika taraftarı bırakıp gitmek istemiyorum. Çok uzun bir sezon var önümüzde ve kupalar var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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