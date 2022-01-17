SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Pjanic'ten Beşiktaş kararı! Merakla bekleniyordu...

Pjanic'ten Beşiktaş kararı! Merakla bekleniyordu...

17.01.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Pjanic'in Türkiye'de mutlu olduğu ve Beşiktaş'ta devam etmek istediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Pjanic'ten Beşiktaş kararı! Merakla bekleniyordu...

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı yıldız oyuncu Pjanic, İspanya'ya dönmek istemiyor. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime bildirdi.

TEK SORUN MAAŞ

Barcelona'dan aldığı maaş yükünü karşılayamayan Beşiktaş, oyuncudan fedakarlık isteyecek. Boşnak yıldızın takımı benimsemesi ve disiplinli çalışması başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik ekibi memnun ediyor. Pjanic'in kalmak istemesi nedeniyle Çebi, Barcelona ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Pjanic için Barcelona'ya kiralama bedeli ödemeyen Beşiktaş, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmı olan 2.75 milyon Euro'yu karşılıyor. Katalanlar ile konuşmaya hazırlanan Çebi, Barcelona'dan Pjanic'in 9 milyon Euro'luk maaşının bir kısmını ödemesini rica edecek.

(SABAH)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Beşiktaş camiası, Gaziantep FK galibiyeti sonrası ayaklandı! "Son damla taştı. TFF'ye sesleniyorum..."Beşiktaş camiası, Gaziantep FK galibiyeti sonrası ayaklandı! "Son damla taştı. TFF'ye sesleniyorum..."
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

''İçeride görüşürüz'' Burak Elmas'tan bu olay sonrası telefon...

''İçeride görüşürüz'' Burak Elmas'tan bu olay sonrası telefon...

Cengiz Ünder için Fransa'da müthiş koreografi! Türk bayrağı açıp o şarkıyı çaldılar

Cengiz Ünder için Fransa'da müthiş koreografi! Türk bayrağı açıp o şarkıyı çaldılar

Ahmet Çakar'dan olay iddia! 'G.Saray yönetiminde cinsi sapık var!'

Ahmet Çakar'dan olay iddia! 'G.Saray yönetiminde cinsi sapık var!'

''İşte böyle 4 yersin'' Canlı yayında patladı

''İşte böyle 4 yersin'' Canlı yayında patladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.