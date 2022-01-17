Pjanic'ten Beşiktaş kararı! Merakla bekleniyordu...

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı yıldız oyuncu Pjanic, İspanya'ya dönmek istemiyor. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime bildirdi.

TEK SORUN MAAŞ

Barcelona'dan aldığı maaş yükünü karşılayamayan Beşiktaş, oyuncudan fedakarlık isteyecek. Boşnak yıldızın takımı benimsemesi ve disiplinli çalışması başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik ekibi memnun ediyor. Pjanic'in kalmak istemesi nedeniyle Çebi, Barcelona ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Pjanic için Barcelona'ya kiralama bedeli ödemeyen Beşiktaş, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmı olan 2.75 milyon Euro'yu karşılıyor. Katalanlar ile konuşmaya hazırlanan Çebi, Barcelona'dan Pjanic'in 9 milyon Euro'luk maaşının bir kısmını ödemesini rica edecek.

(SABAH)

