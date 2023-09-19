EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Plan nasıl yazılır? Plan mı pilan mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Plan nasıl yazılır? Plan mı pilan mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.09.2023 20:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde yabancı kökenli olan farklı dillerden gelip zamanla değişim göstererek Türkçeleşen birçok kelime yer alır. Bu kelimelerin yazımlarında ya da söyleniş biçimlerinde sık olarak hataya düşülür. Hataların önüne geçebilmek için Türkçe yazım ve telaffuz kuralları geliştirilmiştir. Kurallara uyulması hâlinde yazım ya da telaffuz hatası yapılmaz. Plan kelimesi de bu tür kelimelerden biridir.

Halk arasındaki günlük konuşma dilinde en sık kullanılan kelimelerden biri de plan kelimesidir. Doğru yazılışı ya da doğru söylenmesi konusunda en sık hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Bu durumun nedenlerinden biri olarak bu kelimenin yabancı kökenli olması kabul edilmiştir. Fransızca bir kelime olan plan, Türk Dil Kurumunda birden fazla tanıma sahip olan bir kelimedir.

Pilates nasıl yazılır? Pilates nasıl yazılır?

Plan nasıl yazılır?

Plan TDK’ye göre isim türünde beş farklı tanıma sahiptir. Bir işin, bir durumun, bir eserin gerçekleştirilmesi, herhangi bir konunun takip edilmesi ve onun yolunda yürünmesi için uyulması için oluşturulan düzen anlamına gelir. İkinci bir anlamına göre ise bir yapının, bir makinenin ya da bir şehrin farklı bölümlerini gösteren çizimdir. Ayrıca plan kelimesi, niyet, geleceğe yönelik düşünce, sinema ve televizyon alanında çekim gibi anlamlara da karşılık gelebilir. Atasözlerinde ya da deyimlerde de kullanılan bir kelimedir. Farklı alanlarda farklı anlamlarda da kullanılır. Yazımı en çok karıştırılan kelimelerdendir.

Yeni yıl nasıl yazılır? Yeni yıl nasıl yazılır?

Plan mi pilan mi?

Plan yazımının doğru şekli plandır. Ancak bazı kişiler pilan olarak yazabilir ve telaffuz edebilirler. Bu kullanım yanlış kabul edilmiştir. Türk Dil Kurumunda da yer alan bilgilere ve Türkçe yazım kurallarına göre plan doğru yazılışı i harfi olmadan doğrudur. Herhangi bir kelimenin doğru yazılması için oluşturulan ve geliştirilen Türkçe yazım kuralları doğrultusunda yazıldığı zaman yazım hatası yapılmaz. Plan kelimesi de i harfi kullanılmadan yazıldığı sürece doğru yazılmış olur. Bu kelimenin doğru yazımına örnek bazı cümleler şunlardır:

  • Birlikte plan yaptık ve birlikte hareket edeceğiz.
  • Yarının iş planını yapıp çalışanlara dağıttık.
Yarıyıl nasıl yazılır? Yarıyıl nasıl yazılır?

Günün Önemli Manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?
ÖSYM duyurdu! İşte 2024 sınav tarihleriÖSYM duyurdu! İşte 2024 sınav tarihleri
Okullarda yeni müfredat kademeli şekilde uygulanacak! Okullarda yeni müfredat kademeli şekilde uygulanacak!
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır plan
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Emekli maaşı ve memur zammı için 2 ayrı hesap!

Emekli maaşı ve memur zammı için 2 ayrı hesap!

Seda Sayan'ın programıyla tanınan Apaçi Mustafa'nın Filistinli kadınlara çirkin mesaj

Seda Sayan'ın programıyla tanınan Apaçi Mustafa'nın Filistinli kadınlara çirkin mesaj

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

"O fenomen inceleniyor" diyerek açıkladı: "Yanında yasa dışı bahis baronunun..."

"O fenomen inceleniyor" diyerek açıkladı: "Yanında yasa dışı bahis baronunun..."

İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı! "Evine göndereceğiz"

İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı! "Evine göndereceğiz"

Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.