Plan nasıl yazılır? Plan mı pilan mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Halk arasındaki günlük konuşma dilinde en sık kullanılan kelimelerden biri de plan kelimesidir. Doğru yazılışı ya da doğru söylenmesi konusunda en sık hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Bu durumun nedenlerinden biri olarak bu kelimenin yabancı kökenli olması kabul edilmiştir. Fransızca bir kelime olan plan, Türk Dil Kurumunda birden fazla tanıma sahip olan bir kelimedir.

Plan nasıl yazılır?

Plan TDK’ye göre isim türünde beş farklı tanıma sahiptir. Bir işin, bir durumun, bir eserin gerçekleştirilmesi, herhangi bir konunun takip edilmesi ve onun yolunda yürünmesi için uyulması için oluşturulan düzen anlamına gelir. İkinci bir anlamına göre ise bir yapının, bir makinenin ya da bir şehrin farklı bölümlerini gösteren çizimdir. Ayrıca plan kelimesi, niyet, geleceğe yönelik düşünce, sinema ve televizyon alanında çekim gibi anlamlara da karşılık gelebilir. Atasözlerinde ya da deyimlerde de kullanılan bir kelimedir. Farklı alanlarda farklı anlamlarda da kullanılır. Yazımı en çok karıştırılan kelimelerdendir.

Plan mi pilan mi?

Plan yazımının doğru şekli plandır. Ancak bazı kişiler pilan olarak yazabilir ve telaffuz edebilirler. Bu kullanım yanlış kabul edilmiştir. Türk Dil Kurumunda da yer alan bilgilere ve Türkçe yazım kurallarına göre plan doğru yazılışı i harfi olmadan doğrudur. Herhangi bir kelimenin doğru yazılması için oluşturulan ve geliştirilen Türkçe yazım kuralları doğrultusunda yazıldığı zaman yazım hatası yapılmaz. Plan kelimesi de i harfi kullanılmadan yazıldığı sürece doğru yazılmış olur. Bu kelimenin doğru yazımına örnek bazı cümleler şunlardır: