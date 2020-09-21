Plastik eşyayı atmadan önce bir kez daha düşünün! Şişenin altını bir ütüyle ısıtın ve...

Plastik eşyalara ikinci bir hayat vermenin kolay yollarını sizin için bir araya getirdik.
Eski plastik şişeleri kullanarak evinizi süsleyebilirsiniz. Plastik şişenin altını bir ütüyle ısıtın. (ütü fazla sıcak olmasın Dipleri parıltılı yapıştırıcı ile boyayın, güzel kurdeleler ekleyin ve çevre dostu süslerinizi kullanmaya başlayın.
Şişenizin her yerine küçük delikler açın. Şişeyi bahçe yatağındaki bitkinin yanına gizlemek için büyük bir çukur kazın. Şişeyi buraya yerleştirin ve sadece şişe ağzı açık kalacak şekilde şişeyi toprakla örtün. Şişeyi suyla doldurun ve yavaşça deliklerden sızarak bitkiye sulanmasını sağlayın.
Geleneksel bir sera çok pahalı ve çok yer kapladığı için her büyüklükteki bahçe iin bu yöntemi kullanabilirsiniz. Pet şişenin dibini kesin, kapağı çıkarın ve şişeyi bitkiyi saracak şekilde bahçe yatağınıza koyun. Bu doğaçlama yapılmış sera basit görünüyor, ancak bitkilerinizin sıcak kalmasını ve rüzgardan korunmasını sağlayacaktır.
Soda, süt ve meyve suyu şişelerini saksı olarak kullanabilirsiniz. Çiçeğiniz için yeterince büyük bir şişe seçin, uygun boyutta bir delik açın ve şişeyi toprakla doldurun. İyi su tahliyesi için tabana küçük delikler açmayı unutmayın.
Şişeler, bahçe işleri için geri alınabilecek tek plastik eşya değildir. Birkaç güçlü plastik torba alın, toprakla doldurun ve fidenizi bahçenize taşımak için kullanın.
Farklı renkteki poşetleri şeritler halinde kesin ve örgüde normalde kullandığınız şekilde örmeyi deneyin. Örgü beceriniz yoksa, plastik şeritleri örün ve onları birleştirin.
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