Plastik eşyayı atmadan önce bir kez daha düşünün! Şişenin altını bir ütüyle ısıtın ve...

Plastik eşyalara ikinci bir hayat vermenin kolay yollarını sizin için bir araya getirdik.

DEKOR İÇİN PLASTİK ŞİŞELERİN ALT KISIMLARINI KULLANIN

Eski plastik şişeleri kullanarak evinizi süsleyebilirsiniz. Plastik şişenin altını bir ütüyle ısıtın. (ütü fazla sıcak olmasın Dipleri parıltılı yapıştırıcı ile boyayın, güzel kurdeleler ekleyin ve çevre dostu süslerinizi kullanmaya başlayın.

BAHÇENİZDEKİ BİTKİLERİ SULAMAK İÇİN PLASTİK ŞİŞELER KULLANIN

Şişenizin her yerine küçük delikler açın. Şişeyi bahçe yatağındaki bitkinin yanına gizlemek için büyük bir çukur kazın. Şişeyi buraya yerleştirin ve sadece şişe ağzı açık kalacak şekilde şişeyi toprakla örtün. Şişeyi suyla doldurun ve yavaşça deliklerden sızarak bitkiye sulanmasını sağlayın.

SEBZELERİNİZ İÇİN KÜÇÜK BİR SERA YAPIN

Geleneksel bir sera çok pahalı ve çok yer kapladığı için her büyüklükteki bahçe iin bu yöntemi kullanabilirsiniz. Pet şişenin dibini kesin, kapağı çıkarın ve şişeyi bitkiyi saracak şekilde bahçe yatağınıza koyun. Bu doğaçlama yapılmış sera basit görünüyor, ancak bitkilerinizin sıcak kalmasını ve rüzgardan korunmasını sağlayacaktır.

PLASTİK KOVALARI BİSİKLET SEPETLERİNE DÖNÜŞTÜRÜN

SAKSI OLARAK PLASTİK ŞİŞE KULLANABİLİRSİNİZ

Soda, süt ve meyve suyu şişelerini saksı olarak kullanabilirsiniz. Çiçeğiniz için yeterince büyük bir şişe seçin, uygun boyutta bir delik açın ve şişeyi toprakla doldurun. İyi su tahliyesi için tabana küçük delikler açmayı unutmayın.