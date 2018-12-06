YEMEK

Plastik kapların kötü kokmasını engelleyen 5 yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

Günlük hayatımızda oldukça sık kullandığımız plastik saklama kapları, artan yemeklerimizin en büyük kurtarıcısı. Kimi zaman yanımızda yemek ya da meyve taşırken onlardan daha pratiğini bulamıyoruz. Hayatımızın bir parçası olan plastik kaplarda oluşan koku ise tek dezavantajı diyebiliriz. Bahsedeceğimiz bu ipuçları sayesinde gereksiz kokudan kurtulmanız mümkün.

Plastik kapların kötü kokmasını engelleyen 5 yöntem

Plastik kaba koyduğunuz elmaların ya da artan yemeğin kokusunun başka bir şeye dönmesini kimse istemez. Plastik kaplardaki kokunun gitmesi için sadece yıkamak ise yetersiz kalır. Bulaşık makinesi lekeleri çıkarsa da kokuya çözüm olamaz. Plastik kapları son anda çöpe gitmekten kurtaran yöntemler yok değil sevgili okur, bunun için;

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İlk yöntem: Bir kap içerisinde 2 yemek kaşığı kabartma tozu ve 1 bardak suyu karıştırın. Bu karışımı plastik kabın içine alın ve 2 gün boyunca bekletin. İkinci günün sonunda kabı durulayın. Koku oluştukça bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Eskisine göre çok uzun süre yemeklerinizin kendi kokusuyla saklanmasına yardımcı olacaktır.

kabartma

İkinci yöntem: Kaptaki koku ortaya çıkınca hemen gazete kağıdını parçalara ayırın ve plastik kabın içine doldurun, kapağını kapatmayın. Gazete parçaları oluşan kokuyu çekecektir.

Üçüncü yöntem: Gazete kağıdı yönteminde olduğu gibi bir uygulama yapacağız. Plastik kabın içine bir parça kömür koyun ve 2 gün boyunca ağzı açık bir şekilde bekletin. Odun kömürü, tıpkı gazete gibi hoş olmayan kokuları çekecek.

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Dördüncü yöntem: Limon genellikle kokuları önlemeye yardımcı olur ve bu da geçerlidir. Plastik kabınızı limon suyu ile durulayın veya bir parça limonla ovun ve bir süre bekletin.

limon

Beşinci yöntem: Kahve telvesi de iyi bir çözümdür. Plastik haznenin içinde telveyi birkaç gün bekletin. Duruladığınızda kokudan eser kalmayacak.

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