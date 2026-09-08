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Plastik şişeleri çöpe atmayın! Bahçede bakın ne işe yarıyor

Evde biriken plastik şişeleri çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün. Birkaç makas darbesiyle saksıdan sulama sistemine kadar pek çok işe yarayan pratik bahçe ürününe dönüşen şişeler, özellikle balkon ve küçük bahçelerde ekstra kullanım alanı sağlıyor.

Plastik şişeleri çöpe atmayın! Bahçede bakın ne işe yarıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Evlerde her gün kullanılan plastik şişelerin büyük bölümü boşaldıktan sonra geri dönüşüme gönderiliyor. Ancak temiz ve sağlam durumdaki şişeler, çöpe gitmeden önce bahçede oldukça kullanışlı hale getirilebilir.

Üstelik bunun için pahalı malzemelere de ihtiyaç yok. Bir makas, biraz toprak ve yaratıcılıkla plastik şişeler farklı amaçlarla değerlendirilebiliyor.

Plastik şişeleri çöpe atmayın! Bahçede bakın ne işe yarıyor 1

BALKON İÇİN DİKEY BAHÇE YAPABİLİRSİNİZ

Balkonda ya da küçük bir bahçede yer sıkıntısı yaşayanlar için plastik şişelerle dikey bahçe oluşturmak mümkün.

Şişenin üst kısmı kesilerek yatay bir saksı görünümü veriliyor. Daha sonra kablo bağı, bahçe teli veya uygun aparatlar yardımıyla duvara ya da çite sabitleniyor.

Yan yana dizilen şişelere toprak doldurup fesleğen, nane gibi otlar veya küçük yapraklı sebzeler ekilebilir. Bitkiler büyüdükçe şişelerin büyük bölümü görünmez hale geliyor.

Plastik şişeleri çöpe atmayın! Bahçede bakın ne işe yarıyor 2

FİDANLARI SOĞUKTAN VE ZARARLI DIŞ ETKENLERDEN KORUYOR

Yeni ekilen fideler güneş, ani sıcaklık değişimleri ve böcekler nedeniyle zarar görebiliyor. Plastik şişeler burada mini sera görevi görebiliyor.

Temiz bir şişenin tabanı kesilip fideyi tamamen kapatacak şekilde toprağın üzerine yerleştiriliyor. Kapağı kapalı tutulduğunda içeride sıcaklık ve nem korunuyor.

Havaların ısındığı dönemlerde ise kapağın çıkarılması gerekiyor. Bitki şişenin kenarlarına kadar büyüdüğünde koruyucu kapak tamamen kaldırılabilir.

Plastik şişeleri çöpe atmayın! Bahçede bakın ne işe yarıyor 3

BİTKİLERİ GÜNLERCE SULAYABİLİYOR

Plastik şişelerin en pratik kullanım alanlarından biri ise sulama sistemi oluşturmak.

Şişenin kapağına veya alt kısmına birkaç küçük delik açılıyor. Ardından şişe, bitkinin kök bölgesine yakın olacak şekilde toprağa gömülüyor.

İçine su doldurulduğunda su yavaş yavaş toprağa sızıyor. Böylece bitki bir anda fazla suya maruz kalmadan daha düzenli şekilde nem alabiliyor.

Plastik şişeleri çöpe atmayın! Bahçede bakın ne işe yarıyor 4

ŞİŞELERLE ASILI BAHÇE OLUŞTURULABİLİR

Balkonlarda kullanılmayan dikey alanlar da plastik şişelerle değerlendirilebilir.

Şişelerin yan taraflarına dikim için açıklık açılıyor ve alt bölümlerine drenaj delikleri oluşturuluyor. Daha sonra şişeler sağlam bir ip veya tel yardımıyla üst üste sabitleniyor.

İçleri toprakla doldurulduktan sonra sarkıcı bitkiler veya küçük çiçekler ekilebilir. Böylece balkonda dikkat çekici bir asılı bahçe oluşturmak mümkün.

EN KOLAY YÖNTEM İSE SAKSIYA ÇEVİRMEK

Plastik şişeleri değerlendirmenin en basit yollarından biri onları küçük saksılara dönüştürmek.

İki litrelik bir şişe ortadan ikiye kesiliyor ve alt kısmına birkaç drenaj deliği açılıyor. İçine toprak doldurulduktan sonra fesleğen, nane veya kişniş gibi mutfakta sık kullanılan otlar ekilebiliyor.

Birkaç şişe yan yana dizildiğinde pencere kenarında ya da balkon korkuluğunda küçük bir aromatik bitki bahçesi oluşturulabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şişe Cam Bahçe saksı balkon plastik atık çöp
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