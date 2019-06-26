Play Store üzerinde kaç adet tehlikeli uygulama var?

1 milyon üzerinde yapılan araştırmada 2.000’den fazla uygulamanın tehlikeli olarak nitelendirilmesi Play Store için pek sevindirici bir haber değil. Sinir ağı ve makine öğrenme teknolojileri ile tespit edilen bu zararlı uygulamaların, Google’dan nasıl onay aldığı ise henüz bilinmiyor.

Google, bu raporun ardından zararlı olan yazılımları Play Store’dan kaldırdığını söylüyor. Geçtiğimiz yıl Play Store’a yüklenen uygulamaların yüzde 55’i red edilirken bu oran 2019 yılında ise yüzde 66’ya yükselmiş durumda.

Android’de güvenlik konusunda özellikle son yıllarda büyük atılımlar yapan Google, maalesef ki Apple’ın App Store’unda sunduğu güvenliği sunamıyor. Android Q sürümü ile güvenlik açısından bir nebze daha iyi olacak olan Android, bakalım ilerleyen yıllarda iOS kadar güvenli olabilecek mi?

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