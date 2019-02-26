Playboy güzelinin ölümündeki büyük şüphe!

Jaitt geçtiğimiz yıl, Arjantin'de spor ve eğlence dünyasındaki bir çok ünlü simanın çocuk seks ticaretinin bir parçası olduğunu ve elinde bu kirli işi yürüten çeteye dair kanıtlar olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine Jaitt ölüm tehditleri almaya başlamıştı.

Güzel model geçtiğimiz gün yatağında çıplak halde, aşırı doz uyuşturucu şüphesiyle ölü bulundu. İlk tetkikler kadının kanında yüksek oranda kokain ve alkol bulunduğunu ortaya çıkardı. Jaitt'in iki çocuğu vardı.

Ünlü modelin avukatı ve kardeşi ölüm iddialarını reddederek bunun bir cinayet olduğunu iddia etti.

Jaitt geçen yıl ölüm tehdidi almaya başladıktan sonra konuya ilişkin bir dizi tweet atmıştı.

"UYARI: İntihar etmeyeceğim, çok fazla kokain almayacağım, kendimi küvette boğmayacağım ve silahla vurmayacağım. Eğer bu olursa, bu ben değilimdir. Bu tweeti saklayın."

Güzel modelin yukarıdaki paylaşımı büyük ses getirmişti.

