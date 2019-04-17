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Playboy kızı ve Miss Bom bom kızı yürek hoplattı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 17.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Bir playboy kızı ve eski Miss Bum Bum kızı, Meksika'nın Clup Amerika kupasını kazanması üzerine galibiyeti kutlamak için soyundu.

Playboy kızı ve Miss Bom bom kızı yürek hoplattı!

Mexico City'nin Copa MX finalinde Juarez karşısında 1-0 galibiyetinden sonra kızlar büyüleyici pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Ateşli kızlar, Mexico City tarafının Copa MX finalinde FC Juarez'yi yenmesiyle sosyal medyadaki hayranlarını adeta eritti.

İşte o ateşli paylaşımlar...

Club America'nın kazananını belli eden gol, 40. dakikada Emanuel Aguilera'dan geldi. Zaferden sonra, bir dizi kadın taraftar, adeta çıldırdı ve sosyal medyadan galibiyet pozları paylaşmaya başladı.

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Miss BumBum 2015 galibi Suzy Cortez, 1.8 milyon takipçi ile Club America forması giyen bir resmini paylaştı.

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Ve Brezilyalı güzel, takipçilerini resmen mest etti.

Bir ateşli paylaşım da Playboy efsanesi Daniella Chavez'dan geldi. Club America t-shirtünü yukarı kaldırırken çektiği havuz pozu ile galibiyete göz kırptı. Şili'li sarışın güzelin paylaşımı ise büyük beğeni aldı.

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