Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'i anlattı! ''21 yaşındayken bana çıkma teklif etti ama 7 kadın daha oradaydı''

Hugh Hefner'ın eski bir kız arkadaşı olan ve şimdi bir model olarak çalışan Cristal Camden, Los Angeles'ta bir gece kulübünde mekanın ortaklarından biri tarafından Hefner ile tanıştırıldığında bir bankacı olarak çalışıyordu. Genç kadın o geceden sonra hayatının değişeceğinden habersizdi.

ERTESİ GÜN ARADI

Tanıştıkları gecenin ertesi günü Hefner tarafından arandığını söyleyen Camden, yaşadığı şoku anlattı. Kadınlara düşkünlüğüyle bilinen Hefner, Los Angeles'taki evinde genç modellerle çevrili bir şekilde yaşıyordu.

''TEK EŞLİ BİR RANDEVU OLMAYACAK''

Yaptıkları telefon görüşmesinde de Cristal'a onunla ilgilendiğini ve görüşmek istediğini ancak altı ya da yedi kız arkadaşı daha olduğunu ve bu sebeple bunun tek eşli bir randevu olmayacağını söylediğini anlattı.

YANINA TAŞINDI

Cristal Hefner'ın davetini kabul ettiğinde, Hefner onu özel bir jetle ilk randevusuna çıkardı ve Cristal bu görüşmeden sadece bir hafta sonra Playboy Malikanesi'ne taşındı. Sonraki yıllarında da Hefner'a olan yakınlığını korudu ve hatta 2017'de ölmeden birkaç hafta önce onu ziyaret ettikten sonra cenazesinde de yanında yer aldı.

