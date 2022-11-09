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Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'i anlattı! ''21 yaşındayken bana çıkma teklif etti ama 7 kadın daha oradaydı''

09.11.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındayken bir gece kulübünde Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'la tanışan Cristal Camden, nasıl kısa sürede Hefner'ın gösterişli Malikanesi'nde bir demirbaş haline geldiğini anlattı. Camden'in Hefner ile ilk görüşmelerine dair paylaştığı detaylar duyanları şaşkına çevirdi.

Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'i anlattı! ''21 yaşındayken bana çıkma teklif etti ama 7 kadın daha oradaydı''

Hugh Hefner'ın eski bir kız arkadaşı olan ve şimdi bir model olarak çalışan Cristal Camden, Los Angeles'ta bir gece kulübünde mekanın ortaklarından biri tarafından Hefner ile tanıştırıldığında bir bankacı olarak çalışıyordu. Genç kadın o geceden sonra hayatının değişeceğinden habersizdi.

ERTESİ GÜN ARADI

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Tanıştıkları gecenin ertesi günü Hefner tarafından arandığını söyleyen Camden, yaşadığı şoku anlattı. Kadınlara düşkünlüğüyle bilinen Hefner, Los Angeles'taki evinde genç modellerle çevrili bir şekilde yaşıyordu.

''TEK EŞLİ BİR RANDEVU OLMAYACAK''

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Yaptıkları telefon görüşmesinde de Cristal'a onunla ilgilendiğini ve görüşmek istediğini ancak altı ya da yedi kız arkadaşı daha olduğunu ve bu sebeple bunun tek eşli bir randevu olmayacağını söylediğini anlattı.

YANINA TAŞINDI

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Cristal Hefner'ın davetini kabul ettiğinde, Hefner onu özel bir jetle ilk randevusuna çıkardı ve Cristal bu görüşmeden sadece bir hafta sonra Playboy Malikanesi'ne taşındı. Sonraki yıllarında da Hefner'a olan yakınlığını korudu ve hatta 2017'de ölmeden birkaç hafta önce onu ziyaret ettikten sonra cenazesinde de yanında yer aldı.

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