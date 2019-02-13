PlayStation 4 oyun fiyatları Türkiye’de neden fırladı?

Türkiye ekonomisinde yaşanan çalkalanmalardan dolayı video oyun fiyatları bir anda iki katına çıkmıştı. Dolar ve Euro kurunun bir anda fırlaması ve uzun süre yüksekte seyretmesinden dolayı, Türkiye merkezli olmayan firmalar fiyatlarına zam yapmak zorunda kalmıştı.

Biz oyuncuları derinden üzen bu olay, oyun fiyatlarını 500 TL’lere çıkmasına neden olmuştu. Peki, PlayStation 4 oyunları ne oldu da bir anda fırladı? PlayStation Türkiye bunun sorumlusu mu? Biz de merak edilen tüm sorunların cevabını bu haberimizde veriyoruz.

Oyuncuların fiyat kıyaslaması yaparken en çok düştüğü hataların başında dolar kurunu baz almaları geliyor. Oyuncular “Eee bu oyun 59.99 dolar yani güncel kurla bile 310 TL yapıyor. Bu oyun neden PlayStation Store’da 469 TL!” şeklinde isyan ediyor.

Evet oyun Amerika’da 59.99 dolar olabilir. Ancak Türkiye, Amerika bölgesinde yer almıyor. Türkiye, Avrupa bölgesinde ve oyun fiyatları euro üzerinden hesaplanıyor. Amerika’da 59.99 dolar oyun Avrupa’da 69.99 Euro yani güncel kur ile 420 TL.