PlayStation 4 oyun fiyatları Türkiye’de neden fırladı?

Türkiye ekonomisinde yaşanan çalkalanmalardan dolayı video oyun fiyatları bir anda iki katına çıkmıştı. Dolar ve Euro kurunun bir anda fırlaması ve uzun süre yüksekte seyretmesinden dolayı, Türkiye merkezli olmayan firmalar fiyatlarına zam yapmak zorunda kalmıştı.
Biz oyuncuları derinden üzen bu olay, oyun fiyatlarını 500 TL’lere çıkmasına neden olmuştu. Peki, PlayStation 4 oyunları ne oldu da bir anda fırladı? PlayStation Türkiye bunun sorumlusu mu? Biz de merak edilen tüm sorunların cevabını bu haberimizde veriyoruz.
Oyuncuların fiyat kıyaslaması yaparken en çok düştüğü hataların başında dolar kurunu baz almaları geliyor. Oyuncular “Eee bu oyun 59.99 dolar yani güncel kurla bile 310 TL yapıyor. Bu oyun neden PlayStation Store’da 469 TL!” şeklinde isyan ediyor.
Evet oyun Amerika’da 59.99 dolar olabilir. Ancak Türkiye, Amerika bölgesinde yer almıyor. Türkiye, Avrupa bölgesinde ve oyun fiyatları euro üzerinden hesaplanıyor. Amerika’da 59.99 dolar oyun Avrupa’da 69.99 Euro yani güncel kur ile 420 TL.
Oyuncuların bir diğer hatası ise; ”Bu oyunu Endonezya’da bu oyun daha ucuz. PlayStation o ülkeye özel fiyatlandırma yapıyor.” oluyor. Endonezya gibi ülkeler Asya pazarında yer alıyor. Asya pazarında olduğu için kurlardan dolayı oyunlar size daha uygun fiyatlıymış gibi gelebiliyor. Yani PlayStation o ülkeye özel fiyatlandırma yapmıyor.
Gelelim 69.99 euro yani 410 TL olan oyunun neden 469 TL olduğuna. Türkiye’deki değişen vergi sisteminden dolayı vergiler direkt olarak firmanın satışından almaya başladı. Firmalarda bu vergileri fiyatlara yansıttı. Yani bir oyun için ortalama 30 TL ila 20 TL arasında vergi ödüyorsunuz. Yüzde 18’lik bu vergi direkt olarak oyunculardan tahsil ediliyor.
Peki, bölge kilidi olmadığı için oyunu başka Avrupa ülkelerinden alırsak vergi neden alınmıyor?
Merkezi farklı yerde olan ve o ülkeler Avrupa Birliği’nde oldukları için ödedikleri vergiyi kendi vergilerinden düşebiliyorlar. Ancak bizim Avrupa Birliği’nde olmamamız, Türkiye’ye ödenen ek bir ödenek gibi gözüküyor. Bu yüzden vergi ödemiyorsunuz.
Kurlar fırladığında bu fiyatların yükseldiğinin ancak kurların artık yine de yüksek olmasına rağmen eskisi gibi olmadığının farkındayız. Peki, euro kuru düşmesine rağmen fiyatlar neden düşmedi?
Firmalar bir ülke için fiyatlandırma politikası yaparken ya 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık şeklinde yaparlar. PlayStation cephesi de yükselen kurlara daha fazla dayanamadı ve yeni bir fiyatlandırma yapmıştı.
Bu fiyatlandırmanın, ekonominin seyrine göre değişeceğini yani düşeceğini düşünüyoruz. Ancak firmalar kendilerini her zaman korumak zorunda. Eğer firma ülkenin ekonomisini pek iç açıcı bulmuyorsa aynı fiyatlandırmadan da devam edebilir.
PlayStation Türkiye ekibi bu zamana kadar zam yapılmaması için merkeze çok direnmişti. Hatta bunu birçok röportajlarında dile getirmişti. PlayStation 4’e özel olan yapımların ülkemizde bir dönem kutulu ve resmi olarak 70 TL seviyelerinde satıldığını unutmayalım. Umarız ekonomimizdeki bu gidişat bir son bulur ve oyun fiyatları için tekrar bir düzenleme yapılır.
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