Mynet Trend

PlayStation 4 oyun fiyatları Türkiye’de neden fırladı?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 13.02.2019 09:15 | Son Güncelleme

PlayStation 4 oyun fiyatları Türkiye’den neden pahalı diye son dönemde oyuncular isyan etmiş durumda. Peki, gerçekten PlayStation 4 oyun fiyatları neden pahalı? Sorumlu PlayStation Türkiye mi? Merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde.

PlayStation 4 oyun fiyatları Türkiye’de neden fırladı?

Türkiye ekonomisinde yaşanan çalkalanmalardan dolayı video oyun fiyatları bir anda iki katına çıkmıştı. Dolar ve Euro kurunun bir anda fırlaması ve uzun süre yüksekte seyretmesinden dolayı, Türkiye merkezli olmayan firmalar fiyatlarına zam yapmak zorunda kalmıştı.

Biz oyuncuları derinden üzen bu olay, oyun fiyatlarını 500 TL’lere çıkmasına neden olmuştu. Peki, PlayStation 4 oyunları ne oldu da bir anda fırladı? PlayStation Türkiye bunun sorumlusu mu? Biz de merak edilen tüm sorunların cevabını bu haberimizde veriyoruz.

Oyuncuların fiyat kıyaslaması yaparken en çok düştüğü hataların başında dolar kurunu baz almaları geliyor. Oyuncular “Eee bu oyun 59.99 dolar yani güncel kurla bile 310 TL yapıyor. Bu oyun neden PlayStation Store’da 469 TL!” şeklinde isyan ediyor.

Evet oyun Amerika’da 59.99 dolar olabilir. Ancak Türkiye, Amerika bölgesinde yer almıyor. Türkiye, Avrupa bölgesinde ve oyun fiyatları euro üzerinden hesaplanıyor. Amerika’da 59.99 dolar oyun Avrupa’da 69.99 Euro yani güncel kur ile 420 TL.

Oyuncuların bir diğer hatası ise; ”Bu oyunu Endonezya’da bu oyun daha ucuz. PlayStation o ülkeye özel fiyatlandırma yapıyor.” oluyor. Endonezya gibi ülkeler Asya pazarında yer alıyor. Asya pazarında olduğu için kurlardan dolayı oyunlar size daha uygun fiyatlıymış gibi gelebiliyor. Yani PlayStation o ülkeye özel fiyatlandırma yapmıyor.
Gelelim 69.99 euro yani 410 TL olan oyunun neden 469 TL olduğuna. Türkiye’deki değişen vergi sisteminden dolayı vergiler direkt olarak firmanın satışından almaya başladı. Firmalarda bu vergileri fiyatlara yansıttı. Yani bir oyun için ortalama 30 TL ila 20 TL arasında vergi ödüyorsunuz. Yüzde 18’lik bu vergi direkt olarak oyunculardan tahsil ediliyor.

Peki, bölge kilidi olmadığı için oyunu başka Avrupa ülkelerinden alırsak vergi neden alınmıyor?

Merkezi farklı yerde olan ve o ülkeler Avrupa Birliği’nde oldukları için ödedikleri vergiyi kendi vergilerinden düşebiliyorlar. Ancak bizim Avrupa Birliği’nde olmamamız, Türkiye’ye ödenen ek bir ödenek gibi gözüküyor. Bu yüzden vergi ödemiyorsunuz.

Kurlar fırladığında bu fiyatların yükseldiğinin ancak kurların artık yine de yüksek olmasına rağmen eskisi gibi olmadığının farkındayız. Peki, euro kuru düşmesine rağmen fiyatlar neden düşmedi?

Firmalar bir ülke için fiyatlandırma politikası yaparken ya 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık şeklinde yaparlar. PlayStation cephesi de yükselen kurlara daha fazla dayanamadı ve yeni bir fiyatlandırma yapmıştı.
Bu fiyatlandırmanın, ekonominin seyrine göre değişeceğini yani düşeceğini düşünüyoruz. Ancak firmalar kendilerini her zaman korumak zorunda. Eğer firma ülkenin ekonomisini pek iç açıcı bulmuyorsa aynı fiyatlandırmadan da devam edebilir.

PlayStation Türkiye ekibi bu zamana kadar zam yapılmaması için merkeze çok direnmişti. Hatta bunu birçok röportajlarında dile getirmişti. PlayStation 4’e özel olan yapımların ülkemizde bir dönem kutulu ve resmi olarak 70 TL seviyelerinde satıldığını unutmayalım. Umarız ekonomimizdeki bu gidişat bir son bulur ve oyun fiyatları için tekrar bir düzenleme yapılır.

Shadow of the Tomb Raider The Price of Survival DLC paketi duyuruldu!

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
IGTV hedeflerin gerisinde mi kaldı?IGTV hedeflerin gerisinde mi kaldı?
Galaxy M30’un detayları oldukça dikkat çekiciGalaxy M30’un detayları oldukça dikkat çekici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PlayStation 4 oyun fiyatları

En Çok Okunan Trend Haberler

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Valla isterse daha çok zam yapsınlar. Sonuçta benim gibi ortalama gelire sahip oyuncuların hiç biri bu anlamsız fiyatlara para vermiyor. 50 TL olması gereken oyun olmuş 500 TL. Bunun üstüne zam yapsalar ne yazar indirim yapsalar ne yazar. 33 yaşındayım ve kendimi bildim bileli playstation oynuyorum. Ancak sanırım artık bırakmak zorunda kalacağım.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilinizle oynayabileceğiniz 6 özel Nintendo Switch oyunu

Sevgilinizle oynayabileceğiniz 6 özel Nintendo Switch oyunu

Pil performansıyla da iddialı bir ürün

Pil performansıyla da iddialı bir ürün

İndirime giren Xbox One oyunları!

İndirime giren Xbox One oyunları!

Galaxy S10’a dört renk eşlik edecek

Galaxy S10’a dört renk eşlik edecek

Sahte MetaMask uygulaması Play Store’dan kaldırıldı

Sahte MetaMask uygulaması Play Store’dan kaldırıldı

IGTV hedeflerin gerisinde mi kaldı?

IGTV hedeflerin gerisinde mi kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.